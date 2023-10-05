Співачка Dorofeeva представила шанувальникам новий трек На самоті та кліп до нього. Як розповіла сама Надя Дорофєєва, співаторами цією пісні стали її чоловік Міша Кацурін та музикант Іван Клименко.

Про що пісня На самоті

У композиції На самоті автори хотіли передати внутрішній сум, беззахисність, розгубленість та вразливість -відчуття, що знайомі кожному.

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– Він про кохання і про сум, – охарактеризувала трек Dorofeeva на своїй сторінці в Instagram.

Співачка зауважила, що послухати нову пісню вже можна на всіх платформах.

Де знімали кліп На самоті

Місто, де проводились зйомки, став Київ у різний час доби.

– У кадрі – Київ від світанку до вечора, від обріїв Троєщини до легендарного Київського велотреку. І любов, що сяє у темряві, – йдеться в описі до відео.

Працював над кліпом режисер Інді Хаїт. Він родом з українського міста Жовті Води, але згодом переїхав до Ізраїлю. Відтак митець повернувся до України та вже встиг попрацювати із Тіною Кароль.

Реакція шанувальників на трек На самоті

Фанати схвально прийняли нову композицію. З премʼєрою Надю Дорофєєву в коментарях привітав гурт The Hardkiss. Підписники назвали кліп дуже стильним

Боже, як класно! Суперстиль.

Це топчик.

Це шедевр.

Кліп – то окрема любов.

Пісні з Клименком і Кацуріним vs пісні з Потапом – це небо і земля. Cтає все краще і краще!

Надіє, це потужно! Неперевершено стильно!

Також шанувальники зазначили, що вже вивчили слова, тому готові до концерту.