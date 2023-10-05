Певица Dorofeeva представила поклонникам новый трек На самоті и клип к нему. Как рассказала сама Надя Дорофеева, соавторами этой песни стали ее муж Миша Кацурин и музыкант Иван Клименко.

О чем песня На самоті

В композиции На самоті авторы хотели передать внутреннюю печаль, беззащитность, растерянность и уязвимость — чувства, знакомые каждому.

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— Он о любви и о печали, — охарактеризовала трек Dorofeeva на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что послушать новую песню уже можно на всех платформах.

Где снимали клип На самоті

Городом, где проводились съемки, стал Киев в разное время суток.

— В кадре — Киев от рассвета до вечера, от горизонтов Троещины до легендарного Киевского велотрека. И любовь, сияющая в темноте, — говорится в описании к видео.

Работал над клипом режиссер Инди Хаит. Он родом из украинского города Желтые Воды, но впоследствии переехал в Израиль. Потом режиссер вернулся в Украину и уже успел поработать с Тиной Кароль.

Реакция поклонников на трек На самоті

Фанаты хорошо приняли новую композицию. С премьерой Надю Дорофееву в комментариях поздравила группа The Hardkiss. Подписчики назвали клип очень стильным

Боже, как классно! Суперстиль.

Это топчик.

Это шедевр.

Клип — это отдельная любовь.

Песни с Клименко и Кацуриным vs песни с Потапом — это небо и земля. Становится все лучше и лучше!

Надежда, это мощно! Непревзойденно стильно!

Также поклонники отметили, что уже выучили слова, поэтому готовы к концерту.