Певица Dorofeeva представила поклонникам новый трек На самоті и клип к нему. Как рассказала сама Надя Дорофеева, соавторами этой песни стали ее муж Миша Кацурин и музыкант Иван Клименко.
О чем песня На самоті
В композиции На самоті авторы хотели передать внутреннюю печаль, беззащитность, растерянность и уязвимость — чувства, знакомые каждому.
— Он о любви и о печали, — охарактеризовала трек Dorofeeva на своей странице в Instagram.
Певица отметила, что послушать новую песню уже можно на всех платформах.
Где снимали клип На самоті
Городом, где проводились съемки, стал Киев в разное время суток.
— В кадре — Киев от рассвета до вечера, от горизонтов Троещины до легендарного Киевского велотрека. И любовь, сияющая в темноте, — говорится в описании к видео.
Работал над клипом режиссер Инди Хаит. Он родом из украинского города Желтые Воды, но впоследствии переехал в Израиль. Потом режиссер вернулся в Украину и уже успел поработать с Тиной Кароль.
Реакция поклонников на трек На самоті
Фанаты хорошо приняли новую композицию. С премьерой Надю Дорофееву в комментариях поздравила группа The Hardkiss. Подписчики назвали клип очень стильным
- Боже, как классно! Суперстиль.
- Это топчик.
- Это шедевр.
- Клип — это отдельная любовь.
- Песни с Клименко и Кацуриным vs песни с Потапом — это небо и земля. Становится все лучше и лучше!
- Надежда, это мощно! Непревзойденно стильно!
Также поклонники отметили, что уже выучили слова, поэтому готовы к концерту.