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Білл Гейтс зустрічається з вдовою мільйонера: Вони нерозлучні

9 Лютого 2023, 12:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Білл Гейтс
Джерело: Getty Images

Мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс знайшов собі нову супутницю після розлучення зі своєю дружиною. Так, підприємець зустрічається з Паулою Герд, вдовою бізнесмена та співзасновниками компанії Oracle Марком.

– Вони нерозлучні. Білл і Паула разом уже понад рік, і її завжди називають загадковою жінкою, але для близьких не секрет, що у них романтичні стосунки, – заявив близький друг пари.

І Гейтс і Герд недовго були самотніми – мільярдер розлучився зі своєю дружиною Меліндою у 2021 році, а чоловік Паули помер у 2019 році після боротьби з раком. На момент смерті у підприємця його статки оцінюються в $500 млн.

З 2005 до 2010 року Марк Герд працював керівником у Hewlett-Packard, але залишив компанію після скандалу на тлі сексуальних домагань. Вже за місяць він приєднався до Oracle.

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Щодо Паули, то вона займає організацією заходів і є філантропом.

Гейтс, зі свого боку, був одружений зі своєю тепер уже колишньою дружиною Меліндою протягом 27 років. В одному з інтерв’ю мільярдер зізнався, що завдавав своїй дружині біль під час шлюбу.

Втім, не всі зірки можуть похвалитися міцними стосунками – Ештон Кутчер розповів про розлучення з актрисою Демі Мур після восьми років шлюбу.

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Джерело
PageSix
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Білл Гейтс
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