Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс нашел себе новую спутницу после развода со своей женой. Так, предприниматель встречается с Паулой Херд, вдовой бизнесмена и соучредителям компании Oracle Марком.

— Они неразлучны. Билл и Паула вместе уже больше года, и ее всегда называют загадочной женщиной, но для близких не секрет, что у них романтические отношения, — заявил близкий друг пары.

И Гейтс и Херд недолго были одинокими — миллиардер развелся со своей супругой Мелиндой в 2021 году, а муж Паулы умер в 2019 году после борьбы с раком. На момент смерти у предпринимателя его состояние оценивается в $500 млн.

С 2005 по 2010 года Марк Херд работал руководителем в Hewlett-Packard, но покинул компанию после скандала на фоне сексуальных домогательств. Уже через месяц он присоединился к Oracle.

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Что касается Паулы, то она занимает организацией мероприятий и является филантропом.

Гейтс, со своей стороны, был женат на своей теперь уже бывшей жене Мелинде в течение 27 лет. В одном из интервью миллиардер признался, что причинял своей жене боль во время брака.

Впрочем, не все звезды могут похвастаться крепкими отношениями — Эштон Кутчер рассказал о разводе с актрисой Деми Мур после восьми лет брака.