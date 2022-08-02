Украинская певица София Ротару отреагировала на теракт РФ в Еленовке. Артистка заявила, что произошедшее вызывает у нее боль.

Своими эмоциями Ротару поделилась в Instagram. В последнее время артистка не любит комментировать войну — ее реакция обычно ограничивается несколькими словами, фотографией или рисунком.

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В этот раз Ротару опубликовала иллюстрацию, на которой люди идут в сторону поля, становясь красным маком. На фоне пшеничного поля виднеется черная туча, похожая на дым. Возможно, автор картины хотел отобразить украинцев, которые потеряли свои жизни в войне.

Над рисунком можно заметить надпись Еленовка, а сама Ротару подписала его, как Боль….

Последний раз артистка комментировала ужасы в Украине в средине июля, когда произошел ракетный обстрел в Виннице. Тогда она также с помощью Stories опубликовала фото, отреагировав на теракт изображением сердца, которое разорвалось.

Сама Ротару сейчас живет в США. Ее продюсер рассказал, что Путин предлагал ей гражданство РФ, но она отказалась и улетела в Штаты.