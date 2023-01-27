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Боль и отчаяние в каждом ударе: Дорофеева овладела барабанами менее чем за неделю ради клипа

27 января 2023, 10:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) представила клип на эмоциональную песню Вотсап.

Для ролика артистке пришлось научиться играть на барабанах менее чем за неделю. По словам режиссера клипа Инди Хаита, именно с помощью их он захотел передать подрыв и эмоциональность, которые есть в песне.

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— Я решил показать девушку, которая тяжело переживает разлуку, и всю свою боль и отчаяние вкладывает в каждый удар барабанной палочки. Она играет и играет, пока силы не заканчиваются, — сказал он.

Так что темп игры на барабанах- не эффект монтажа, все происходит на самом деле.

— Музыка — то, что меня всегда лечит. А когда Инди предложил играть на барабанах в клипе, я сначала посмеялась, потому что это нереально, а потом поняла, что надо добавлять творческие проявления к своей жизни, делать что-то сверх… Даже не представляла, что у меня такой талант к барабанам, и что мне так понравится, — сказала Надя.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева представила песню Вотсап, которая написана в соавторстве с ее возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.

В саму композицию певица вложила собственные эмоции, личные истории и творческую рефлексию по поводу переживаний людей вокруг.

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