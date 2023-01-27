Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) представила клип на эмоциональную песню Вотсап.
Для ролика артистке пришлось научиться играть на барабанах менее чем за неделю. По словам режиссера клипа Инди Хаита, именно с помощью их он захотел передать подрыв и эмоциональность, которые есть в песне.
— Я решил показать девушку, которая тяжело переживает разлуку, и всю свою боль и отчаяние вкладывает в каждый удар барабанной палочки. Она играет и играет, пока силы не заканчиваются, — сказал он.
Так что темп игры на барабанах- не эффект монтажа, все происходит на самом деле.
— Музыка — то, что меня всегда лечит. А когда Инди предложил играть на барабанах в клипе, я сначала посмеялась, потому что это нереально, а потом поняла, что надо добавлять творческие проявления к своей жизни, делать что-то сверх… Даже не представляла, что у меня такой талант к барабанам, и что мне так понравится, — сказала Надя.
Ранее мы писали о том, что Дорофеева представила песню Вотсап, которая написана в соавторстве с ее возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.
В саму композицию певица вложила собственные эмоции, личные истории и творческую рефлексию по поводу переживаний людей вокруг.