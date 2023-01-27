Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) представила клип на эмоциональную песню Вотсап.

Для ролика артистке пришлось научиться играть на барабанах менее чем за неделю. По словам режиссера клипа Инди Хаита, именно с помощью их он захотел передать подрыв и эмоциональность, которые есть в песне.

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— Я решил показать девушку, которая тяжело переживает разлуку, и всю свою боль и отчаяние вкладывает в каждый удар барабанной палочки. Она играет и играет, пока силы не заканчиваются, — сказал он.

Так что темп игры на барабанах- не эффект монтажа, все происходит на самом деле.

— Музыка — то, что меня всегда лечит. А когда Инди предложил играть на барабанах в клипе, я сначала посмеялась, потому что это нереально, а потом поняла, что надо добавлять творческие проявления к своей жизни, делать что-то сверх… Даже не представляла, что у меня такой талант к барабанам, и что мне так понравится, — сказала Надя.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева представила песню Вотсап, которая написана в соавторстве с ее возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.

В саму композицию певица вложила собственные эмоции, личные истории и творческую рефлексию по поводу переживаний людей вокруг.