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Безпрограшний бізнес-план: українські ведучі про колядки та традиції Різдва

6 Січня 2022, 18:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Безпрограшний бізнес-план: українські ведучі про колядки та традиції Різдва
Джерело: Pexels

Ведучі ICTV та Нового каналу поділилися різдвяними традиціями. Вони розповіли, як колядували у дитинстві та як святкують Різдво.

Ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський поділився спогадами з дитинства. Він розповів, що виріс у невеликому місті, де практично всі одне одного знали. Каже, що у 90-ті роки колядки були засобом отримати солодощі чи гроші на кишенькові витрати, проте двері відчиняли не всім.

– Просто колядникам, що щось кричали в три горлянки що-небудь, люди не дуже поспішали відчиняти – часи були не ті. Тому ми з друзями брали винахідливістю та мистецтвом, – сказав Андрій.

Перебуваючи в середній школі, Ковальський уже грав на баяні. Інструмент подарувала йому бабуся. Ходили з друзями по сусідах та розважали їх колядками.

– Звичайно, на холоді не завжди я потрапляв по клавішах, але радість і гарний настрій дарували землякам. А що ще потрібно у святкові вечори? – каже Андрій.

Ведучій Фактів Анастасії Мазур було 12 років, коли вона з подругами ходила колядувати після Святого вечора.

– Полювали ми на гроші, цукерки цікавили мало. А ще ми соромилися співати і тому брали з собою мою молодшу сестру. Вона любити співати. З точки зору нашого бізнес-плану, це був безпрограшний варіант. Іноді ми її пускали одну, а самі чекали на вулиці. Потім прибуток і цукерки ділили на трьох, – сміючись сказала Мазур.

Ведучий Ранок у великому місті Сергій Лиховида зізнається, що чекав коляди, оскільки це була можливість заробити кишенькові гроші. Йому подобався процес та настрій різдвяних свят.

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Він розповів, що щоразу намагався вгадати, скільки заробить цього року, крім того, давали не лише гроші, а й солодощі. Згадав Сергій і свою фірмову колядку – Коляд, коляд, колядниця.

– Найбільше мені імпонувало, що це творча діяльність. Я назвав би це своєрідним сімейним обходом гостей. Переважно це були хрещені, тітки, дядьки, бабусі з дідусями… Я дуже хотів і чекав на цей момент, але соромився перед виступом. Проте вже під час виконання колядок входив у роль, розкривав свою артистичність, не запинався і не губився, – поділився Лиховида.

Ведучий шоу Хто зверху? Сергій Притула щороку дотримується єдиного сценарію – Новий рік удома з дружиною та дітьми, Різдво – з родиною у мами в Збаражі. Між святами – виїзд із друзями до Карпат.

– Одним словом, плани на новорічно-різдвяний період щороку майже не змінюються. Якщо говорити взагалі про сімейні традиції, то виокремлю таку: без поцілунку на порозі з дому ніхто не виходить – ні діти, ні дорослі, – поділився Сергій.

Ведуча проекту Орел і Решка. Земляни Мішель Андраде під бій курантів загадує бажання, проте робить це оригінально – по-болівійськи.

– Найтеплішим і найочікуванішим стало святкування Різдва та Нового року всієї нашої болівійської двадцятки у рідній Кочабамбі після того, як я вісім років із ними не бачилася. До речі, того року навчилася прикольної традиції – під бій курантів з’їдати 12 виноградин і на кожну загадувати бажання, – говорить дівчина.

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Теги
Анастасія Мазур , Андрій Ковальський , Мішель Андраде , Сергій Притула
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