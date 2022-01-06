Ведучі ICTV та Нового каналу поділилися різдвяними традиціями. Вони розповіли, як колядували у дитинстві та як святкують Різдво.

Ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський поділився спогадами з дитинства. Він розповів, що виріс у невеликому місті, де практично всі одне одного знали. Каже, що у 90-ті роки колядки були засобом отримати солодощі чи гроші на кишенькові витрати, проте двері відчиняли не всім.

– Просто колядникам, що щось кричали в три горлянки що-небудь, люди не дуже поспішали відчиняти – часи були не ті. Тому ми з друзями брали винахідливістю та мистецтвом, – сказав Андрій.

Перебуваючи в середній школі, Ковальський уже грав на баяні. Інструмент подарувала йому бабуся. Ходили з друзями по сусідах та розважали їх колядками.

– Звичайно, на холоді не завжди я потрапляв по клавішах, але радість і гарний настрій дарували землякам. А що ще потрібно у святкові вечори? – каже Андрій.

Ведучій Фактів Анастасії Мазур було 12 років, коли вона з подругами ходила колядувати після Святого вечора.

– Полювали ми на гроші, цукерки цікавили мало. А ще ми соромилися співати і тому брали з собою мою молодшу сестру. Вона любити співати. З точки зору нашого бізнес-плану, це був безпрограшний варіант. Іноді ми її пускали одну, а самі чекали на вулиці. Потім прибуток і цукерки ділили на трьох, – сміючись сказала Мазур.

Ведучий Ранок у великому місті Сергій Лиховида зізнається, що чекав коляди, оскільки це була можливість заробити кишенькові гроші. Йому подобався процес та настрій різдвяних свят.

Він розповів, що щоразу намагався вгадати, скільки заробить цього року, крім того, давали не лише гроші, а й солодощі. Згадав Сергій і свою фірмову колядку – Коляд, коляд, колядниця.

– Найбільше мені імпонувало, що це творча діяльність. Я назвав би це своєрідним сімейним обходом гостей. Переважно це були хрещені, тітки, дядьки, бабусі з дідусями… Я дуже хотів і чекав на цей момент, але соромився перед виступом. Проте вже під час виконання колядок входив у роль, розкривав свою артистичність, не запинався і не губився, – поділився Лиховида.

Ведучий шоу Хто зверху? Сергій Притула щороку дотримується єдиного сценарію – Новий рік удома з дружиною та дітьми, Різдво – з родиною у мами в Збаражі. Між святами – виїзд із друзями до Карпат.

– Одним словом, плани на новорічно-різдвяний період щороку майже не змінюються. Якщо говорити взагалі про сімейні традиції, то виокремлю таку: без поцілунку на порозі з дому ніхто не виходить – ні діти, ні дорослі, – поділився Сергій.

Ведуча проекту Орел і Решка. Земляни Мішель Андраде під бій курантів загадує бажання, проте робить це оригінально – по-болівійськи.