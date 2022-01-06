Ведущие ICTV и Нового канала поделились рождественскими традициями. Они рассказали, как колядовали в детстве и как празднуют Рождество.

Ведущий Факты. Спорт Андрей Ковальский поделился воспоминаниями с детства. Он рассказал, что вырос в небольшом городе, где практически все друг друга знали. Говорит, что в 90-е года колядки были средством получить сладости или деньги на карманные расходы, однако двери открывали не всем.

— Просто колядникам, кричавшим в три глотки что-нибудь, люди не очень спешили открывать — времена были не те. Потому мы с друзьями брали изобретательностью и искусством, — сказал Андрей.

Будучи в средней школе Ковальский уже играл на баяне. Инструмент ему подарила бабушка. Ходили с друзьями по соседям и развлекали их колядками.

— Конечно, на холоде не всегда я попадал по клавишам, но радость и хорошее настроение точно дарили землякам. А что еще нужно в праздничные вечера? — говорит Андрей.

Ведущей Фактов Анастасии Мазур было 12 лет, когда она с подругами ходила колядовать после Святого вечера.

— Охотились мы на деньги, конфеты интересовали мало. А еще мы стеснялись петь и потому брали с собой мою младшую сестру. Она петь любила. С точки зрения нашего бизнес-плана – это был беспроигрышный вариант. Иногда мы ее пускали одну, а сами ждали улицы. Потом прибыль и конфеты делили на троих, — смеясь сказала Мазур.

Ведущий Утро в большом городе Сергей Лиховида признается, что ждал коляды, поскольку это была возможность заработать карманные деньги. Ему нравился процесс и настроение рождественских праздников.

Он рассказал, что каждый раз пытался угадать, сколько заработает в этом году, кроме того, давали не только деньги, но и сладости. Вспомнил Сергей и свою фирменную колядку — Коляд, коляд, колядниця.

— Больше всего мне импонировало, что это творческая деятельность. Я бы назвал это своеобразным семейным обходом гостей. Преимущественно это были крестные, тети, дяди, бабушки с дедушками… Я очень хотел и ждал этого момента, но стеснялся перед выступлением. Однако уже при исполнении колядок входил в роль, раскрывал свою артистичность, не запинался и не терялся, — поделился Лиховида.

Ведущий шоу Хто зверху? Сергей Притула ежегодно придерживается единого сценария — Новый год дома с женой и детьми, Рождество — с семьей у мамы в Збараже. Между праздниками — выезд с друзьями в Карпаты.

— Одним словом, планы на новогодне-рождественский период ежегодно почти не меняются. Если говорить вообще о семейных традициях, то выделю такую: без поцелуя на пороге из дома никто не выходит – ни дети, ни взрослые, — поделился Сергей.

Ведущая проекта Орел і Решка. Земляне Мишель Андраде под бой курантов загадывает желание, однако делает это оригинально — по-боливийски.