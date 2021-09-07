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Без разговоров о сексе? Новый трейлер третьего сезона сериала Половое воспитание

7 сентября, 18:15 Євгенія Шапоренко
Без разговоров о сексе? Новый трейлер третьего сезона сериала Половое воспитание

Сервис Netflix показал новый трейлер третьего сезона сериала Половое воспитание.

Из него следует, что у главного героя Отиса наконец будет секс. Эрик и Адам набираются смелости, чтобы заявить о своих отношениях, а у героини Джиллиан Андерсон продолжается бурный роман. Хотя вот судя по портерам к сериалу Джин забеременеет.

Также трейлер показывает, как изменилась жизнь учеников школы Мурдейла с новым директором в исполнении Джемаймы Керк. Новый директор захочет восстановить престиж школы. Школьников заставят носить форму и запретят любые разговоры о сексе.

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Премьера третьего сезона сериала Половое воспитание запланирована на 17 сентября. Netflix выпустит сразу все восемь эпизодов.

Сериал Половое воспитание выходит с 2019 года. Первый сезон получил положительные отзывы как среди зрителей, так и критиков — рейтинг на IMDb — 8,3. Сериал освещает проблемы, с которыми постоянно сталкиваются обычные подростки. История начинается, когда старшеклассник Отисе (сын известного сексолога) с подачи своей одноклассницы Мейв он начинает консультировать школьников за деньги. 

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Теги
Netflix , Серіал
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