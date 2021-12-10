Российский певец Григорий Лепс разводиться со своей второй супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

Инициатором разрыва отношений стала Анна, которая подала на развод еще в середине ноября 2020 года. Пара разрывает брак мирно, без интриг и скандалов.

Для окончательного решения вопросы Григорий и Анна встретятся на заседании, которое состоится 20 декабря. Супруги воспитывают троих детей: Еву, Николь и Ивана.

Причина развода пары пока неизвестна, поскольку ни Григорий, ни Анна эту тему не комментировали.

Совсем недавно Лепс трогательно поздравлял жену в социальных сетях.

– Я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, веселой и жизнерадостной. Пусть каждое твое стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно сбудется. Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, хорошего настроения и счастья! – писал Григорий Лепс.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году в ночном клубе, где Анна работала балериной в группе певицы Лаймы Вайкуле. Два года спустя они узаконили свои отношения.

Первой женой Лепса была Светлана Дубинская. Они вместе учились в музыкальном институте, где и встретили друг друга.