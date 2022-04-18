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Без обмежень дали концерт у зруйнованому Ірпені

18 Квітня 2022, 15:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Без обмежень дали концерт у зруйнованому Ірпені

Український гурт Без обмежень виступив у зруйнованому російськими загарбниками місті-герої Ірпінь.

17 квітня колектив приїхав до Ірпеня, щоб заспівати для військових, волонтерів та мирних жителів, які повертаються до своїх будинків. У Instagram гурт опублікував відео, на якому фронтмен Без обмежень Сергій Танчинець виконує пісню Буду з тобою.

Примітно те, що саме в цьому місті Без обмежень розпочали свій тур Вільні люди – 15 січня 2022 року.

Користувачі мережі дякують гурту за те, що вони підтримують моральний дух українців.

  • Яка чудова музика!
  • Ви нереальні! Я лише нещодавно писала про людей, які так морально підтримують дух українського народу. Дякуємо вам! Ви справжній приклад!
  • Сьогодні згадували про ваш концерт в Ірпені! Це було неймовірно! Дякуємо! Ваші пісні дуже зігрівають у скрутні часи!
  • Аж сироти по шкірі і, звичайно, сльози. Ви робите велику роботу – даруєте людям надію на світле майбутнє, – пишуть у коментарях.

Раніше Без обмежень виступили для українських воїнів у бомбосховищі. На імпровізованій сцені також з’явилися й інші артисти — співачка Злата Огнєвич і актори Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

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Теги
Ірпінь , Без обмежень
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