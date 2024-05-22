Співачка Тіна Кароль показалася без макіяжу. Артистка зробила селфі в ліжку.

Тіна Кароль показала себе після пробудження

В Instagram-stories Тіна Кароль опублікувала ранкове селфі. На фото вона позує, лежачи в ліжку, прикрившись ковдрою. Співачка постала сонною, без грама косметики і з розпущеним волоссям.

Варто зазначити, що Тіна Кароль нерідко показується без макіяжу. Артистка із задоволенням демонструє шанувальникам свою природну красу і, ба більше, виходить без макіяжу навіть на сцену.

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Так, на початку лютого Тіна Кароль виступила на Нацвідборі на Євробачення 2024 без мейку. Вона з’явилася на сцені в джинсах, а звичну укладку замінила стриманим пучком і обручем.