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Без косметики: Тина Кароль показалась в постели

22 мая 2024, 16:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль показалась без макияжа. Артистка сделала селфи в постели.

Тина Кароль показала себя после пробуждения

В Instagram-stories Тина Кароль опубликовала утреннее селфи. На фото она позирует, лежа в постели, прикрывшись одеялом. Певица предстала сонной, без грамма косметики и с распущенными волосами.

Тіна Кароль показала ранкове селфі

Фото: Тіна Кароль / Instagram

Стоит отметить, что Тина Кароль нередко показывается без мейкапа. Артистка с удовольствием демонстрирует поклонникам свою естественную красоту и, более того, выходит без макияжа даже на сцену.

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Так, в начале февраля Тина Кароль выступила на Нацотборе на Евровидение 2024 без мейка. Она появилась на сцене в джинсах, а привычную укладку заменила сдержанным пучком и обручем.

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