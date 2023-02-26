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Берлінале 2023: оголошено переможців кінофестивалю

26 Лютого 2023, 10:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Берлінале 2023: оголошено переможців кінофестивалю
Джерело: Depositphotos

У Берліні відбулася церемонія нагородження 73-го кінофестивалю Берлінале 2023. Захід проходив під знаком України, і тепер стали відомі імена переможців.

Головну нагороду Берлінале в категорії Золотий ведмідь за Найкращий фільм отримала картина На Адаманті. Документалка розповідає історію і клініці у Франції для людей із психічними розладами.

Приз великого журі (Срібний ведмідь) отримав фільм Червоне небо, а приз журі (Срібний ведмідь) за фільмом Погане життя.

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Найкращим режисером за версією Берлінале 2023 став Філіп Гаррель за фільм Велика колісниця. Переможцем у категорії Найкращий сценарій стала Ангела Шанелек за роботу над картиною Музика.

Лауреатом у категорії Головна роль стала Софія Ортего – за знімання у фільмі 20 тисяч різновидів бджіл. Категорія Другорядна роль за Теа Ере. За видатний художній внесок Срібний ведмідь отримала Елен Лувар.

Також відомі лауреати в інших категоріях:

  • Найкращий фільм (програма Encounters) – Тут;
  • Найкращий режисер (програма Encounters) – Тетяна Весо;
  • Спеціальний приз журі (програма Encounters) – Самсара і Орландо, моя політична біографія;
  • Найкращий документальний фільм – Відлуння;
  • Золотий ведмідь за найкращий короткометражний фільм – Гусениці;
  • Приз журі за найкращий короткометражний фільм – Dipped in Black.

Нагадаємо, що на Берлінале 2023 відбулася прем’єра фільму Шона Пенна та Аарона Кауфмана Суперсила (Superpower) про війну в Україні. Після показу картини режисер закликав світ прискорити постачання озброєння, щоб уникнути великих втрат в умовах війни.

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