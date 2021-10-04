Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася, що нещодавно у неї з’явився хлопець.

Співачка поки не збирається розкривати його ім’я, оскільки дуже оберігає нові романтичні стосунки.

– Він з’явився дуже нещодавно. Цим стосункам ще дуже мало часу, і я їх бережу. У мене останні стосунки були десь півтора року тому. Тому тримайте за мене кулачки, щоб все було класно, – сказала зірка.

Олександра зауважила, що півторарічна відсутність хлопця жодним чином не вплинула на її сексуальне життя.

Заріцька не може назвати нові стосунки здоровими, оскільки пара дуже рідко бачиться через брак часу та напружений робочий графік.

Проте вона вже познайомила нового хлопця з колегами по сцені. Це жартома підтвердив Микита Будаш з гурту KAZKA.

– Він реальний, не вигаданий, ми його бачили, – сказав Микита.

А от знайомити його з батьками зірка поки не наважується, оскільки хоче, щоб їхні стосунки стали більш тривалими і серйозними.

– Я знайомлю батьків з хлопцем, коли розумію, що це точно надовго. Бо мого тата краще не дратувати. Якщо хлопець не любить рибаловлю, то хай краще не підходить до нього, – жартома сказала Олександра.

Нещодавно, солістка гурту KAZKA розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Це сталося через постійні вечірки та молодіжний спосіб життя.

Тоді Олександра Зарицька кинула юридичний університет у рідному Харкові і сама переїхала до Одеси.

Таким чином вона хотіла змінити своє життя, оскільки раніше не почувалася щасливою.

Олександра не працювала, а фінансово їй допомагала бабуся. Коли батьки приїжджали до дівчини, то були шоковані умовами, в яких живе їхня донька.