Солистка группы KAZKA Александра Зарецкая призналась, что недавно у нее появился парень.

Певица пока не собирается раскрывать его имя, поскольку очень оберегает новые романтические отношения.

— Он появился очень давно. Этим отношениям еще очень мало времени, и я их берегу. У меня последние отношения были где-то полтора года назад. Поэтому держите за меня кулачки, чтобы все было классно, — сказала звезда.

Александра отметила, что отсутствие парня на протяжении полутора года никак не повлияло на ее сексуальную жизнь.

Зарецкая не может назвать новые отношения здоровыми, поскольку пара очень редко видится из-за нехватки времени и напряженного рабочего графика.

Однако она уже познакомила нового парня с коллегами по сцене. Это в шутку подтвердил Никита Будаш из группы KAZKA.

— Он реальный, не выдуманный, мы его видели, — сказал Никита.

А вот знакомить его с родителями звезда пока не решается, поскольку хочет, чтобы их отношения стали более длительными и серьезными.

— Я знакомлю родителей с парнем, когда понимаю, что это точно надолго. Потому что моего папу лучше не раздражать. Если парень не любит рыбалку, то пусть лучше не подходит к нему, — в шутку сказала Александра.

Недавно, солистка группы KAZKA рассказала, как похудела на 25 килограммов. Это произошло из-за постоянных вечеринок и молодежного образа жизни.

Тогда Александра Зарецкая бросила юридический университет в родном Харькове и сама переехала в Одессу.

Таким образом она хотела изменить свою жизнь, поскольку раньше не чувствовала себя счастливой.

Александра не работала, а финансово ей помогала бабушка. Когда родители приезжали к девушке, то были шокированы условиями, в которых живет их дочь.