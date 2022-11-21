Бен Аффлек и Мэтт Дэймон откроют свою кинокомпанию Artists Equity

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон хотят основать свою кинокомпанию Artists Equity. Звезды уже получили финансирование на реализацию проекта — не менее $100 млн.

Известно, что Аффлек станет генеральным директором компании, а Мэтт — креативным директором.

— Это следующий шаг в моей карьере на долгое-долгое время, — заявил Бен.

Актер заявил, что Дэймон также будет выполнять не только роль директора, но и сам работать на компанию — сниматься в фильмах и производить их для Artists Equity. В планах звезд — получить выгоду из изменений в индустрии кино.

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Такие компании как Netflix все чаще работают на качество, а не на количество. Что всемирно известные звезды работали на Аффлека и Дэймона, им будут выплачивать приличную часть заработка с проданных работ.

Еще одна фишка новой кинокомпании — актерам дадут возможность не только присутствовать в кадре, но и работать над созданием картины во время всего производства, а не только съемок.

Бен и Мэтт знают толк в кинематографе — за свою карьеру оба актера снялись в фильмах, выручка с которых превышает $10,7 млрд, и на двоих у них 3 Оскара.

Помимо своей компании, Аффлек также помогает Украине — в начале ноября актер пообщался с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Темой общения была поддержка Украины на фоне войны.