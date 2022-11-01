Американский актер Бен Аффлек пообщался с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Темой общения была поддержка Украины на фоне войны, и к ним присоединилась новая жена актера.

Украинский чиновник поблагодарил артиста за помощь нашей стране на фоне полномасштабной войны с Россией, и напомнил, что крайне важно сохранять внимание к происходящему. Этом могут поспособствовать публичные личности — к примеру, музыканты и актеры, которые являются лидерами мнений для миллионов людей.

Помимо нынешней поддержки, Андрей Ермак и Бен Аффлек обсудили пути для увеличения помощи граждан в это время.

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Примечательно, что во время видеосвязи к американскому актеру присоединилась и его новая жена Дженнифер Лопес, с которой он поженился в конце лета этого года. Участники встречи наверняка были приятно удивлены неожиданному гостю.

Напомним, что совсем недавно Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подписали многомиллионное соглашение касательно измен. Речь идет о $5 млн, которые придется заплатить своей второй половинке. По словам инсайдера, новая жена актера боится, что Бен устанет от нее, хотя певица хочет прочный брак, основанный на любви.