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Бен Аффлек поспілкувався з Андрієм Єрмаком про Україну: без Лопес не обійшлося

1 Листопада 2022, 14:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Андрій Єрмак поговорив із Беном Аффлеком
Джерело: Офіс президента

Американський актор Бен Аффлек поспілкувався із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Темою спілкування була підтримка України на тлі війни й до них приєдналася нова дружина актора.

Український чиновник подякував артисту за допомогу нашій країні на тлі повномасштабної війни з Росією, і нагадав, що дуже важливо зберігати увагу до того, що відбувається. Цьому можуть сприяти публічні особи – наприклад, музиканти та актори, які є лідерами думок для мільйонів людей.

Андрій Єрмак поговорив із Беном Аффлеком

Фото: Офіс президента

Окрім нинішньої підтримки, Андрій Єрмак та Бен Аффлек обговорили шляхи для збільшення допомоги громадян у цей час.

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Цікаво, що під час відеозв’язку до американського актора приєдналася і його нова дружина Дженніфер Лопес, з якою він одружився наприкінці літа цього року. Учасники зустрічі, напевно, були приємно здивовані несподіваному, але бажаному гостю.

Нагадаємо, що зовсім недавно Бен Аффлек і Дженніфер Лопес підписали багатомільйонну угоду щодо зрад. Йдеться про $5 млн, які доведеться заплатити своїй другій половинці. За словами інсайдера, нова дружина актора боїться, що Бен втомиться від неї, хоча співачка хоче міцного шлюбу, заснованого на коханні.

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Джерело
Офіс президента
Теги
Бен Аффлек Війна в Україні Дженніфер Лопес Україна
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