Настав 2023 рік. Всередині кожного з нас живе надія, що він буде кращим за попередній, принесе нам перемогу і мир.

Кожен українець із нетерпінням чекає довгоочікуваних слів – Ми перемогли, а тому, напевно, всі загадували в новорічну ніч одне бажання з надією на його якнайшвидше здійснення. Зірки шоу-бізнесу – не виняток.

Ексклюзивно для Фактів ICTV українські зірки передали свої привітання Україні та її жителям з Новим роком 2023. Їхні побажання про мир, перемогу і світле майбутнє – в матеріалі.

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Співачка Оля Цибульська зазначила, що пишається всіма нами і тим, як ми тримаємося в цей складний час. Виконавиця також висловила подяку нашим захисникам.

– Мої рідні люди! Вітаю нас із Новим 2023 роком. Пишаюся тим, як ми тримаємося! Тримаємося за свою свободу, майбутнє і одне одного. Дякую всім, хто знайшов у собі сили розвісити новорічні вогники, дякую ЗСУ за неймовірну силу і відвагу так навішати москалям. Наше спільне бажання про перемогу обов’язково збудеться, оскільки кожен із нас робить для цього максимум. Знайте, скоро повітряними будуть тільки поцілунки, а не тривоги. Цінуймо кожного! – побажала Оля.

Співачка Надя Дорофєєва сказала, що хоче, аби всі українці, яких розлучила війна – об’єдналися. Артистка висловила впевненість у світлому майбутньому, проте зазначила, що ми не повинні забувати героїв, завдяки яким воно настане.

– Вітаю з Новим роком і дуже хочу, щоб всі, хто не може бути разом через війну, об’єдналися в 2023-му, щоб сім’ї були поруч, щоб ми перемогли, щоб жоден українець більше не страждав… Щоб ми разом пішли у велике чудове майбутнє, пам’ятаючи всіх героїв сьогодення, – наголосила Надя.

Виконавець Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив, побажав українцям залишатися сильними та єдиними.

– Вітаю всіх із Новим роком! Бажаю бути сильними, об’єднаними і незламними. І нехай в Новому році він здохне, а ми будемо будувати нашу країну в мирі та злагоді. Слава Україні! Слава ЗСУ! – зазначив співак.

Виконавиця Аліна Паш сказала, що зараз для нас всі свята інакші, оскільки змінилися і ми. Складний рік закінчився, але розслаблятися не можна.

– Я хочу побажати кожному українцю сил, терпіння і віри, що ведуть нас вперед. І ще мрію, щоб ми й надалі зберігали єдність, якій нас навчив 2022 рік. Ми сильні, поки ми разом! З Новим роком, Україно! – сказала Аліна.

Співак Julik наголосив, що 2022 рік змінив кожного українця і світ загалом. Зізнається, ніколи не думав, що розповідатиме своєму шестирічному синові, що таке війна. Однак додає, ми нація, яка довела всім свою силу і могутність.

– Моя Україно, українці! Я хочу, щоб кожен із нас у Новому 2023 році почув заповітне: – Ми перемогли. Думаю, кожен зі мною розділить це бажання. Крім основного, заповітного бажання, побажаю кожному міцного здоров’я, адже воно вкрай важливе. Вірю, коли настане перемога, ми будемо так голосно святкувати, як ніколи. Навіки забудемо слово сирена, а в бомбосховищах влаштуємо затишні кафе, – сказав шоумен.

Julik додав, що думки матеріалізуються, а сам він є оптимістом і щиро бажає кожному дочекатися перемоги, а зараз жити на повні груди.