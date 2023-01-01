Наступил 2023 год. Внутри каждого из нас живет надежда, что он будет лучше предыдущего, принесет нам победу и мир.

Каждый украинец с нетерпением ждет долгожданных слов — Мы победили, а потому, наверняка, все загадывали в новогоднюю ночь одно желание с надеждой на его скорейшее осуществление. Звезды шоу-бизнеса — не исключение.

Эксклюзивно для Фактов ICTV украинские звезды передали свои поздравления Украине и ее жителям с Новым годом 2023. Их пожелания о мире, победе и светлом будущем — в материале.

Сейчас смотрят

Певица Оля Цибульская отметила, что гордится всеми нами и тем, как мы держимся в это сложное время. Исполнительница также выразила благодарность нашим защитникам.

— Мои родные люди! Поздравляю нас с Новым 2023 годом. Горжусь тем, как мы держимся! Держимся за свою свободу, будущее и друг друга. Благодарю всех, кто нашел в себе силы развесить новогодние огоньки, благодарю ВСУ за невероятную силу и отвагу так навешать москалям. Наше общее желание о победе обязательно сбудется, поскольку каждый из нас делает для этого максимум. Знайте, скоро воздушными будут только поцелуи, а не тревоги. Ценим каждого! — пожелала Оля.

Певица Надя Дорофеева сказала, что хочет, чтобы все украинцы, которых разлучила война — объединились. Артистка выразила уверенность в светлом будущем, однако отметила, что мы не должны забывать героев, благодаря которым оно наступит.

— Поздравляю с Новым годом и очень хочу, чтобы все, кто не может быть вместе из-за войны, объединились в 2023-м, чтобы семьи были рядом, чтобы мы победили, чтобы ни один украинец больше не страдал… Чтобы мы вместе пошли в великое прекрасное будущее, помня всех героев настоящего, — подчеркнула Надя.

Исполнитель Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, пожелал украинцам оставаться сильными и едиными.

— Поздравляю всех с Новым годом! Желаю быть сильными, объединенными и несокрушимыми. И пусть в Новом году он сдохнет, а мы будем строить нашу страну в мире и согласии. Слава Украине! Слава ВСУ! — отметил певец.

Исполнительница Алина Паш отметила, что сейчас для нас все праздники другие, поскольку изменились и мы. Говорит, сложный год закончился, но расслабляться нельзя.

— Я хочу пожелать каждому украинцу сил, терпения и веры, ведущих нас вперед. И еще мечтаю, чтобы мы и дальше сохраняли единство, которому нас научил 2022 год. Мы сильны, пока мы вместе! С Новым годом, Украина! — сказала Алина.

Певец Julik подчеркнул, что 2022 год изменил каждого украинца и мир в целом. Признается, никогда не думал, что будет рассказывать своему шестилетнему сыну, что такое война. Однако добавляет, мы нация, которая доказала всем свою силу и могущество.

— Моя Украина, украинцы! Я хочу, чтобы каждый из нас в Новом 2023 году услышал заветное: — Мы победили. Думаю, каждый со мной разделит это желание. Кроме основного, заветного желания, пожелаю каждому крепкого здоровья, ведь оно крайне важно. Верю, когда наступит победа, мы будем так громко праздновать, как никогда. Навеки забудем слово сирена, а в бомбоубежищах устроим уютные кафе, — сказал шоумен.

Julik добавил, что мысли материализуются, а сам он является оптимистом и искренне желает каждому дождаться победы, а сейчас жить полной грудью.