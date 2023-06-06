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Банка із заощадженнями майже порожня: Цибульська зізналася, на що живе під час війни

6 Червня 2023, 16:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цибульська

Співачка Ольга Цибульська розповіла, за які кошти живе її родина в умовах війни. Артистка зізналася, що не заробляє на благодійних концертах, як це роблять інші зірки.

– Я не отримую грошей із таких заходів. Єдине – я завжди організаторам кажу, що не поїду без Нестора, адже він неповнолітня дитина. Також не можу приїхати власним коштом, бо не заробляю. Є побутовий райдер – потрібно купити квитки, заселити й погодувати, – заявила Ольга.

Співачка додала, що швидше закінчиться війна, то швидше ми повернемо собі можливість заробляти на концертах.

– На щастя, у мене чоловік працює не в шоу-бізнесі, тож він може заробляти. Плюс – у мене ще є роялті від пісень, які раніше не дуже слухали. На додачу до цього – реклама в соцмережах, і я завжди відкладала гроші, адже я бізнесмен. Зізнаюся, у банці із заощадженнями гроші на дні, але я розумію, для чого це роблю, – заявила Цибульська.

Раніше артистка показала архівні фото зі своїм чоловіком, які були зроблені 22 роки тому. Якщо раніше співачка приховувала особистість чоловіка від громадськості, зараз вона його сміливо показує фанатам.

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Війна в Україні Оля Цибульська
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