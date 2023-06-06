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Банка со сбережениями почти пустая: Цибульская призналась, на что живет во время войны

6 июня 2023, 16:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Цибульська

Певица Ольга Цибульская рассказала, за какие средства живет ее семья в условиях войны. Артистка призналась, что не зарабатывает на благотворительных концертах, как это делают другие звезды.

— Я не получаю денег с таких мероприятий. Единственное — я всегда организаторам говорю, что не поеду без Нестора, ведь он несовершеннолетний ребенок. Также не могу приехать за свой счет, так как не зарабатываю. Есть бытовой райдер — нужно купить билеты, заселить и покормить, — заявила Ольга.

Певица добавила, что чем быстрее закончится война, тем быстрее мы вернем себе возможность зарабатывать на концертах. 

— К счастью, у меня муж работает не в шоу-бизнесе, и он может зарабатывать. Плюс — у меня еще есть роялти от песен, которые раньше не очень слушали. В добавок к этому — реклама в соцсетях, и я всегда откладывала деньги, ведь я бизнесмен. Признаюсь, в банке со сбережениями деньги на дне, но я понимаю, для чего это делаю, — заявила Цибульская.

Ранее артистка показала архивные фото со своим мужем, которые были сделаны 22 года назад. Если раньше певица скрывала личность супруга от общественности, сейчас она его смело показывает фанатам.

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Война в Украине Оля Цибульська
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