Співачка Оля Цибульська показала рідкісне фото з чоловіком Сергієм Грисюком, якого вона протягом багатьох років приховувала від громадськості.
Знімок виконавиця оприлюднила на честь Дня святого Валентина. Кадр був зроблений в 2014 році, коли Оля перебувала в очікуванні сина Нестора.
– Він ненавидить, коли я виставляю його фото, а я обожнюю робити те, що він ненавидить, – зізналася під фото Цибульська.
Також співачка показала відео, яке складається з їхніх сімейних архівних фото.
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– Знайти не того, з ким класні фото для Instagram, а того – з ким реальне життя, – написала вона під ним.
Шанувальники оцінили фото Олі, зазначивши, що їхній син дуже схожий на її чоловіка.
- Так ось на кого Нестор схожий!
- Потрібно було раніше чоловіка показати, тоді одразу б було зрозуміло, що Нестор на нього схожий.
- Нестор дуже схожий на тата! Татова копія!
- Ви прекрасна пара.
- Ви такі щасливі на фото. Любов велика сила, – пишуть користувачі мережі.