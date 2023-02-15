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Обожнюю робити те, що він ненавидить: Цибульська показала рідкісне фото з чоловіком

15 Лютого 2023, 15:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Цибульская

Співачка Оля Цибульська показала рідкісне фото з чоловіком Сергієм Грисюком, якого вона протягом багатьох років приховувала від громадськості.

Знімок виконавиця оприлюднила на честь Дня святого Валентина. Кадр був зроблений в 2014 році, коли Оля перебувала в очікуванні сина Нестора.

– Він ненавидить, коли я виставляю його фото, а я обожнюю робити те, що він ненавидить, – зізналася під фото Цибульська.

Також співачка показала відео, яке складається з їхніх сімейних архівних фото.

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– Знайти не того, з ким класні фото для Instagram, а того – з ким реальне життя, – написала вона під ним.

Шанувальники оцінили фото Олі, зазначивши, що їхній син дуже схожий на її чоловіка.

  • Так ось на кого Нестор схожий!
  • Потрібно було раніше чоловіка показати, тоді одразу б було зрозуміло, що Нестор на нього схожий.
  • Нестор дуже схожий на тата! Татова копія!
  • Ви прекрасна пара.
  • Ви такі щасливі на фото. Любов велика сила, – пишуть користувачі мережі.
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Оля Цибульська
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