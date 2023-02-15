Співачка Оля Цибульська показала рідкісне фото з чоловіком Сергієм Грисюком, якого вона протягом багатьох років приховувала від громадськості.

Знімок виконавиця оприлюднила на честь Дня святого Валентина. Кадр був зроблений в 2014 році, коли Оля перебувала в очікуванні сина Нестора.

– Він ненавидить, коли я виставляю його фото, а я обожнюю робити те, що він ненавидить, – зізналася під фото Цибульська.

Також співачка показала відео, яке складається з їхніх сімейних архівних фото.

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– Знайти не того, з ким класні фото для Instagram, а того – з ким реальне життя, – написала вона під ним.

Шанувальники оцінили фото Олі, зазначивши, що їхній син дуже схожий на її чоловіка.