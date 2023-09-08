Рэпер Ярмак прокомментировал свое выражение о «балласте нации», которое он оставил под постом о концерте Светланы Лободы в Харькове.

— Если люди не осознают, что происходит в стране, кто перед ними, и как этот человек себя ведет, то, я от своих слов никогда не отказываюсь, это балласт нации, — заявил исполнитель в эфире вечернего развлекательного шоу Жени Яновича.

Ярмак рассказал, что после такого заявления против него началась атака ботов. В частности, в пабликах с миллионными подписками появился материал от неизвестного ему блоггера, который репер назвал «заказным».

— Это было сделано искусственно и выглядело жалким. Особенно сейчас, когда средства и ресурсы тратятся на помощь армии, а не на отбеливание репутации, — добавил артист.

По мнению Ярмака, Светлана Лобода находится вне контекста происходящего в Украине, хотя и активно пытается вернуться в культурное пространство. Исполнитель, который с начала полномасштабного вторжения добровольно пошел служить в ВСУ, напомнил, что страна ежедневно теряет идейных людей, которые могли бы развивать наше государство. Также он не считает, что можно искупить многолетнюю работу на российского слушателя, а победить Украина может и без таких соотечественников.