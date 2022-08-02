Режисер Олег Сенцов, який перебуває на фронті, розповів, як триває повномасштабна війна на Сході та Півдні.

У Facebook він зазначив, що писати щось останнім часом немає особливого бажання, а читати новини з тилу іноді дивно, іноді – гидко. Каже, все це більше нагадує якийсь паралельний світ чи інформацію з космосу.

– Тим часом битва за Донбас добігає кінця, принаймні її активна фаза. Ворог зосередив свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизив активність, – зазначив Сенцов.

Він додав, що російські окупанти перекидають свої основні сили на Південь, щоб захистити окупований Херсон і спробувати організувати там контрнаступ – зупинити просування ЗСУ.

Зараз дивляться

– Я сподіваюся, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо найближчими тижнями. Так, ми виснажені. Так, у нас теж багато втрат та поранених. Так, техніки замало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилося. Натовські системи кращі, але їх також ще недостатньо, – поділився режисер.

Сенцов наголосив, що незважаючи на всі недоліки, жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо.

– Кожен готовий робити все, щоб ця перемога настала якнайшвидше. Ми вже не програли і ми обов’язково переможемо. Слава Україні! – Підсумував Олег.

Нагадаємо, на початку липня Олег Сенцов одружився. Радісною новиною він поділився з передплатниками, опублікувавши знімок. На фото режисер з’явився у військовій формі, а його обраниця Вероніка Вельч у сукні-вишиванці.

Фото: Олег Сенцов