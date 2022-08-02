Режиссер Олег Сенцов, который находится на фронте, рассказал, как идет полномасштабная война на Востоке и Юге.

В Facebook он отметил, что писать что-нибудь в последнее время нет особого желания, а читать новости с тыла иногда странно, иногда — противно. Говорит, все это больше напоминает некий параллельный мир или информацию из космоса.

— Тем временем битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере ее активная фаза. Враг сосредоточил свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизил активность, — отметил Сенцов.

Он добавил, что российские оккупанты перекидывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление — остановить продвижение ВСУ.

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— Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон освободим в ближайшие недели. Да, мы ослаблены. Да, у нас тоже много потерь и раненых. Да, техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось. Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно, — поделился режиссер.

Сенцов подчеркнул, что несмотря на все недостатки, ни один боец не сомневается, что мы победим.

— Каждый готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли, и мы обязательно победим. Слава Украине! — Подытожил Олег.

Напомним, в начале июля Олег Сенцов женился. Радостной новостью он поделился с подписчиками, опубликовав снимок. На фото режиссер предстал в военной форме, а его избранница Вероника Вельч в платье-вышиванке.

Фото: Олег Сенцов