Многие считают, что одеваться стильно зимой практически невозможно, однако если подойти к этому вопросу с головой — все получится.

Факты ICTV вместе с лайфстайл-стилистом и владелицей бренда кожаных сумок WineBag Еленой Бринь подготовили дельные советы, которые не только подскажут, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть, но и как правильно стилизовать вещи в холодное время года.

Многослойность ваш лучший друг. Такие приемы как рубашка под свитер, пиджак под пальто, гольф под футболку спасут вас от скучной зимы и придадут образу акцентов и выразительности.

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— Сочетание спортивного стиля и классики также хорошо согревает — худи с пиджаком точно стоит рассмотреть, — отметила стилист.

Высокие сапоги на толстой подошве — тогда и колготы можно смело надевать.

Трендом зимы 2022-2023 являются практичные сапоги из грубой кожи. При выборе такой обуви покупайте такие, чтобы размер был немного с запасом. Тогда под них можно надеть толстый носок, который может быть длинным и выглядывать из сапога. Такое сочетание отлично смотрится с длиной мини.

Выбирайте вещи с натуральным составом. Известный факт, что изделия из натуральной шерсти и кашемировые имеют невероятные согревающие свойства.

— Выбирайте вещи с содержанием не менее 60% натуральности, ведь небольшое количество синтетики помогает изделию дольше выглядеть лучше, — подчеркнула Елена.

Огромные шарфы и варежки. Наконец-то мы снова можем наслаждаться огромными шарфами-одеялами. Выбирая экстрадлинные шарфы, вы не только согреваетесь, но и удлиняете силуэт.

Термобелье. Оно отлично подойдет для очень холодных дней. В эпоху оверсайза и многослойности термобелье нашло свое место в повседневной жизни. Удобно и незаметно! Особенно в тандеме с джинсами wild leg.

Длинные шерстяные макси-пальто прекрасно подойдут любительницам платьев и юбок, давая возможность даже холодной зимой открывать ноги.

И на последок мудрость от стилиста: главное — ноги и голову держать в тепле!