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Многослойность, высокие сапоги, термобелье: как модно одеваться зимой и не мерзнуть

22 ноября 2022, 16:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Елена Брынь Лайфстайл стилист, обладательница бренда кожаных сумок “WineBag”
Як одягатися взимку, щоб не мерзнути

Многие считают, что одеваться стильно зимой практически невозможно, однако если подойти к этому вопросу с головой — все получится.

Факты ICTV вместе с лайфстайл-стилистом и владелицей бренда кожаных сумок WineBag Еленой Бринь подготовили дельные советы, которые не только подскажут, как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть, но и как правильно стилизовать вещи в холодное время года.

Многослойность ваш лучший друг. Такие приемы как рубашка под свитер, пиджак под пальто, гольф под футболку спасут вас от скучной зимы и придадут образу акцентов и выразительности.

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— Сочетание спортивного стиля и классики также хорошо согревает — худи с пиджаком точно стоит рассмотреть, — отметила стилист.

Высокие сапоги на толстой подошве — тогда и колготы можно смело надевать.

Трендом зимы 2022-2023 являются практичные сапоги из грубой кожи. При выборе такой обуви покупайте такие, чтобы размер был немного с запасом. Тогда под них можно надеть толстый носок, который может быть длинным и выглядывать из сапога. Такое сочетание отлично смотрится с длиной мини.

Выбирайте вещи с натуральным составом. Известный факт, что изделия из натуральной шерсти и кашемировые имеют невероятные согревающие свойства.

— Выбирайте вещи с содержанием не менее 60% натуральности, ведь небольшое количество синтетики помогает изделию дольше выглядеть лучше, — подчеркнула Елена.

Огромные шарфы и варежки. Наконец-то мы снова можем наслаждаться огромными шарфами-одеялами. Выбирая экстрадлинные шарфы, вы не только согреваетесь, но и удлиняете силуэт.

Термобелье. Оно отлично подойдет для очень холодных дней. В эпоху оверсайза и многослойности термобелье нашло свое место в повседневной жизни. Удобно и незаметно! Особенно в тандеме с джинсами wild leg.

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Длинные шерстяные макси-пальто прекрасно подойдут любительницам платьев и юбок, давая возможность даже холодной зимой открывать ноги.

И на последок мудрость от стилиста: главное — ноги и голову держать в тепле!

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