Із настанням холодів кожен із нас думає про утеплення не тільки своїх будинків, але й себе самого. Іноді здається, що скільки б одягу не надів, його все мало і тіло мерзне. Чудова альтернатива – термобілизна, оскільки вона допомагає зберегти тепло.

Факти ICTV вирішили розібратися – чим термобілизна відрізняється від звичайної та як її правильно обрати.

Відмінності термобілизни від звичайної

Плетіння. Саме завдяки особливому плетінню термобілизна зберігає тепло, оскільки утворюється спеціальний повітряний прошарок. Виведення зайвої вологи з тіла. Завдяки нагріванню між тілом і синтетичною тканиною повітря проходить крізь негігроскопічний матеріал. Таким чином зайва волога, піт йде, а шкіра залишається сухою. Особливо актуально для тих, хто веде активний спосіб життя. Збереження тепла і виведення вологи одночасно. Такою функцією наділена гібридна термобілизна, оскільки володіє варіантом двошарового одягу. Перший шар – синтетичний – виводить вологу, другий – вовняний чи бавовняний – вбирає її та зберігає тепло.

Важливо знати, що одягати термобілизну тільки з бавовни чи вовни не можна, оскільки вони лише вберуть вологу і тіло буде вологим, що призведе до того, що ви замерзнете. Краще, щоб вона мала в своєму складі ці матеріали.

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Як правильно обрати термобілизну

Мета використання. Визначтеся, для чого вам потрібна термобілизна – для повсякденного носіння, для занять активним видом спорту чи для пасивних навантажень. Температура використання. Рекомендується знати приблизний температурний режим, щоб визначитися зі щільністю матеріалу. Обрати сам матеріал – синтетика чи натуральний. Синтетичні матеріали (поліестер, поліпропілен) застосовуються для спорту та активного відпочинку, оскільки швидко відводять вологу. Зазвичай такий одяг витримує температуру від + 15 до-10 оС, але тут варто подивитися, що говорить виробник. Натуральні матеріали (шерсть, бамбук, бавовна) не на такому рівні виводять зайву вологу, як синтетичні, проте зберігають тепло тіла. При виборі такого білизни варто дивитися на щільність, наприклад, 200-260 г/м2 чудово підходить для холодної погоди. Розмір. Якщо є можливість приміряти термобілизну – це найкраще. Робити це слід на голе тіло, оскільки вона повинна щільно облягати і створювати відчуття “другої шкіри”, головне – щоб не здавлювала. Якщо примірка – не варіант, зверніться до розмірної таблиці виробника і максимально підберіть за своїми параметрами.

Важливо розуміти, що виробників термобілизни безліч, тому не варто купувати перше, що попадеться. Вивчіть, ознайомтеся зі складом, вирішіть, для чого вона вам потрібна, порівняйте ціни і лише тоді робіть покупку.