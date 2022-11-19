У холодний період часу теж хочеться мати стильний вигляд, але водночас такий, щоб було тепло, особливо з огляду на теперішні реалії українців. Насамперед, гардероб має бути про комфорт, тому відчуття зручності та тепла має бути номер один при виборі речей.

Взуття – одна з найважливіших речей в гардеробі кожного з нас. Взимку наші ноги потребують особливого тепла, адже кожен пам’ятає це відчуття, коли кінцівки замерзлі. Воно точно не з приємних.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалко розібралися, як обрати тепле зимове взуття, зважаючи на інтенсивність холодів та особистий комфорт.

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Враховуємо товщину підошви. Підходить на будь-яку інтенсивність холодів, і в той же час, можна придивитися собі стильні моделі, які підійдуть під будь-які образи.

Наприклад, масивні боти, трикотажна сукня-міді, чорні колготки, пальто і акцент на сумку. Такі боти в цьому прикладі – незамінна річ, яка виручатиме вас в кожному образі.

Взуття з хутром всередині. Не буде зайвим придбати собі пару теплого взуття з хутром. Ви ніколи не прогадаєте зі своїм вибором, тим більше зараз, коли тепло потрібно цінувати як ніколи раніше.

Однак потрібно знати, яку саме модель обрати з хутром, щоб вона підходила під стиль вашого життя.

Наприклад, хтось багато ходить пішки, тому йому актуальне взуття на низькому ходу. Хтось здебільшого пересувається на авто, тому може сміливо обрати щось на підборах.

– Тут завдання на вас. Проаналізуйте, як проходить ваш день, і ви зрозумієте, яке взуття для вас буде основним, яке ви одягаєте майже щодня. Те і ставте в пріоритет, – зазначила Юлія.

Додавайте колір. Осінньо-зимовий сезон – не лише про нейтральні стандартні кольори. Чому б не звернути увагу на акцентне взуття нестандартних відтінків: зелене, помаранчеве, жовте, рожеве. Експериментуйте та урізноманітнюйте свої виходи.

Уггі. Чудові поєднання з міксом стилів: наприклад, уггі, чорні скіні-джинси, подовжений оверсайз-жакет, біла сорочка, пальто-міді та сумка-тоут.

– Мікс стилів одразу робить ваш образ на декілька градусів вищим за шкалою фешн, – сказала стиліст.

Високі чоботи. Універсальна річ, яка дуже класно пасує під сукні, спідниці, скіні-штани, легінси. Обирайте з грубою підошвою, із внутрішньою підкладкою, і за кольором дивіться, що буде для вас найуніверсальнішим під будь-який лук.

Звертаємо увагу на форму носика. Ультратрендові й не виходять із моди – ковбойки. Дуже універсальна річ, якщо ваш гардероб приймає такий стиль.