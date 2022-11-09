Журнал моди Vogue подав позов на Дрейка та його колегу 21 Savage за підроблені номери журналів із собою на обкладинці. Так репери хотіли просувати новий альбом під назвою Her Loss.

Журналу такий рекламний хід не сподобався, і тепер артистам доведеться позиватися. Підробки з Дрейком і 21 Savage швидко завірусилися в мережі, плакати були розклеєні по всьому Нью-Йорку, а паперові журнали роздавали на вулицях у таких місцях, як Майамі, Атланта та Лос-Анджелес.

– Я і мій брат завтра у газетних кіосках! Дякую Vogue та Анні Вінтур за любов та підтримку у цей історичний момент, – заявив Дрейк у Twitter.

Втім, підтримки від модного бренду артист не мав. Судовий позов вимагає припинити рекламну кампанію, а також виплатити $4 млн та публічно визнати, що ці журнали не мають нічого спільного з Vogue.

Зараз дивляться

Так, у підроблених журналах деякі сторінки було замінено, щоб просувати альбом артистів. Так у підробці було зображено головного редактора Vogue Анни Вінтур, яка не давала згоди на розміщення свого фото.

Втім, Обрі й без фальшивих журналів на слуху у фанатів. Зовсім недавно Вест розповів, що Дрейк мав секс із Кріс Дженнер, колишньою свекрухою Каньє.