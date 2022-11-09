Журнал моды Vogue подал иск на Дрейка и его коллегу 21 Savage за поддельные номера журналов с собой на обложке. Так рэперы хотели продвигать свой новый альбом под названием Her Loss.

Журналу такой рекламный ход не понравился, и теперь артистам придется судиться. Подделки с Дрейком и 21 Savage быстро завирусились в сети, плакаты были расклеены по всему Нью-Йорку, а бумажные журналы раздавались на улицах в таких местах, как Майами, Атланта и Лос-Анджелес.

— Я и мой брат завтра в газетных киосках! Спасибо Vogue и Анне Винтур за любовь и поддержку в этот исторический момент, — заявил Дрейк в Twitter.

Впрочем, поддержки от модного бренда у артиста не было. Судебный иск требует прекратить рекламную кампанию, а также выплатить $4 млн и публично признать, что эти журналы не имеют ничего общего с Vogue.

Сейчас смотрят

Так, в поддельных журналах некоторые страницы были заменены, чтобы продвигать альбом артистов. Так в подделке была изображена главный редактор Vogue Анна Винтур, которая не давала согласие на размещение своего фото.

Впрочем, Обри и без поддельных журналов на слуху у фанатов. Совсем недавно Уэст рассказал, что у Дрейка был секс с Крис Дженнер, бывшей свекровью Канье.