Российский актер Александр Феклистов записал видеообращение к украинским коллегам, выразив им слова солидарности.

Звезда комедийного сериала Сваты сказал, что они в России испытывают невероятный стыд и позор, однако это все мелочи в связи с тем, что терпит Украина.

Он поделился историей из жизни, рассказав о своей воспитательнице из детского садика.

— Если ты не засыпал в тихий час, она очень сильно давила на глаза, чтобы ты заснул. С 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Тем не менее, мы видим и слышим о вашем горе. Выражаем свою солидарность, — сказал Феклистов.

Актер рассказал о дяде, который во время Великой Отечественной войны пропал без вести под Киевом.

— Я не понимаю зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько. Мы с вами, — подытожил Александр.

Российский актер Александр Феклистов pic.twitter.com/3NHEJguH68 — Рустем Адагамов (@adagamov) April 14, 2022

С 24 февраля все цивилизованные страны и всемирно известные люди желают Украине мира и выступают против действий России, которая начала в нашей стране полномасштабную войну.

Высказываются против не только украинские и зарубежные звезды, но и российские. Кто из российских артистов выступил против действий Путина — читайте на Фактах ICTV.