Співачка Аліна Гросу, яка зараз перебуває у США, побувала на знімальному майданчику майбутнього американського фільму Джокер: Божевілля на двох.

Як саме це вийшло, виконавиця не розповіла, проте сказала, що випадково. Так, в Instagram Аліна розповідала про своє життя за кордоном і плани на майбутнє, ненароком зазначивши, що стала свідком зйомок однієї зі сцен другої частини Джокера.

– Продовжую навчатися, працювати, займатися благодійністю… Записую нову пісню і сподіваюся її дуже скоро випустити, планую кліп, але навіть не уявляю, як його знімати, оскільки розумію, що є й важливіші речі… А ще сьогодні побувала випадково на знімальному майданчику Джокера. Бачила, як знімають одну зі сцен. У шоці, – поділилася Гросу.

Деякі шанувальники поцікавилися, що саме так сильно вразило співачку, проте поки що це запитання вона залишила без відповіді.

Нагадаємо, до США Аліна поїхала в грудні 2022 року. Гросу вже ділилася, скільки коштує жити в Лос-Анджелесі.