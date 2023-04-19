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Видела, как снимают одну из сцен! Алина Гросу побывала на площадке Джокера

19 апреля 2023, 13:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Алина Гросу
Источник: Алина Гросу

Певица Алина Гросу, которая сейчас находится в США, побывала на съемочной площадке будущего американского фильма Джокер: Безумие на двоих.

Как именно это вышло, исполнительница рассказывать не стала, однако сказала, что  случайно. Так, в Instagram Алина рассказывала о своей жизни за границей и планах на будущее, невзначай отметив, что стала свидетельницей съемок одной из сцен второй части Джокера.

— Продолжаю учиться, работать, заниматься благотворительностью… Записываю новую песню и надеюсь ее очень скоро выпустить, планирую клип, но даже не представляю, как его снимать, поскольку понимаю, что есть и более важные вещи… А еще сегодня побывала случайно на съемочной площадке Джокера. Видела, как снимают одну из сцен. В шоке, — поделилась Гросу.

Некоторые поклонники поинтересовались, что именно так сильно поразило певицу, однако пока что этот вопрос она оставила без ответа.

Напомним, в США Алина уехала в декабре 2022 года. Гросу уже делилась, сколько стоит жить в Лос-Анджелесе.

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