Співачка Аліна Гросу розповіла, скільки коштує життя в Лос-Анджелесі. Туди артистка вирушила підвищувати акторську та вокальну кваліфікації, а тому вирішила поділитися з шанувальниками – що і у скільки обходиться.

Гросу наголосила, що вона зробила підрахунок не для мажорного життя, взяла лише дійсно необхідні речі.

Перше – пошук житла. Сама співачка рекомендує користуватися популярним сервісом Airbnb. Каже, більш-менш придатне до проживання житло – від $2 тис.

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– Якщо у вас є картка якогось американського банку і своя хороша кредитна історія – сайт Avaloncommunities. Там здають на довгий час, чим довше – тим дешевше, але знову ж таки, без карти, кредитної історії, з вами ніхто договір не підписуватиме, – зазначила Гросу.

Є варіант знайти людей, що здають кімнату або місце в кімнаті – можна значно заощадити. Також можна знімати з кимось, розділяючи суму навпіл.

Співачка сказала, що без машини в Лос-Анджелесі неможливо – метро немає, місто велике.

– Або якийсь мопед через оголошення, або машина через додаток Turo. За місяць найдешевше – старенький Fiat за $ 750, далі вже Mustang – $1,5 тис., Tesla – $5 тис., – розповіла Аліна.

Самій же виконавиці пощастило, вона знайшла в Telegram групи наших людей і вийшла на компанію від українських хлопців, у яких автопарк із більш прийнятними цінами.

Вартість домашнього інтернету – $150, сім-карти – $40-60.

Що стосується їжі, то Аліна рекомендує готувати самостійно, оскільки кафе не дешеві і практично всі страви в них дуже жирні.

– Навіть від салатів тут можна набрати кілька кілограмів. Не спокушайтеся на снеки, їх тут різноманітна кількість, вони смачні, але не по 20 грн і калорійність їхня величезна. У багатьох магазинах все продають гігантськими пачками, галонами (термін придатності великий, розумію, що багато домішок і Е-шок), – поділилася Гросу.

Співачка каже, за раз на тиждень в магазині можна скупитися від $150 – без делікатесів і напівготової їжі.

– Навіть буханець хліба тут коштує $6. Це вже не хліб, це за ціною якісь крутони з французького ресторану, – зазначила артистка.

Варто зазначити, що Аліна Гросу нарвалася на критику через свій від’їзд до США. Однак вона сказала, що весь цей час перебувала в Україні і допомагала з перших днів повномасштабного вторгнення.