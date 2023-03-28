Співачка Ірина Федишин згадала свого двоюрідного брата Романа Климковича, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Артистка виклала відео, на якому постала в сльозах і в руках із бронежилетом воїна.

Ірина зізналася, їхня бабуся досі не знає про загибель онука.

– Зараз у мене пам’ятний бронежилет, який належав моєму братові Роману – він загинув за Україну. Він певний час його носив, ми йому його дали на початку, потім йому видали вже у військовій частині інші бронежилети, і він повернув його, сказавши: Іро, можливо комусь він потрібен буде більше. У мене є запити, ми відправимо його захисникам, – розповіла Федишин.

Співачка сказала, що тіло Романа поки що не вдалося забрати, проте вони не втрачають надію, що все-таки зроблять це.

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– Ми не говоримо бабусі, якій 83 роки, що він загинув, оскільки переживаємо, як вона це переживе. Уже кілька разів вона питала про нього, він був її улюбленцем. Розумію, що вона має право знати, але є страх, – у сльозах додала Федишин.

У ролику Ірина також показала відео з Романом та їхнє останнє листування у WhatsApp, датоване 6 січня 2023 року – на Різдво Христове.

– Це листування завершилося словами від Ромчика: Вітання від мене всім, – поділилася артистка.

Ірина Федишин розповіла про смерть двоюрідного брата в лютому. Чоловік, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України, загинув у боях під Соледаром.

За словами Ірини, незадовго до цього вони бачилися, коли Романа відпустили на 10 днів додому, також 25 січня він був на її концерті в Трускавці.

Побратим загиблого воїна намагався винести його тіло з окопу, однак зробити цього не зміг через занадто високу небезпеку.