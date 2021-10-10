Автомобиль с российской телеведущей Ксенией Собчак попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие недалеко от Сочи (Россия).

Как информируют российские СМИ и Telegram-каналы, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной (район Сочи).

Есть информация, что Собчак возвращалась с корпоратива, на котором работала вместе с российским актером Игорем Верником. На мероприятии якобы также выступала певица Земфира.

После корпоратива Собчак спешила в аэропорт. Автомобиль Mercedez S500, в котором в качестве пассажира находилась телеведущая, на трассе между Адлером и Красной Поляной столкнулся в лоб с легковушкой Volkswagen.

Есть информация, что водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Volkswagen, после чего авто отбросило в микроавтобус.

В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, а еще два человека пострадали. Всего, по данным российских СМИ, в автомобиле Volkswagen находились три человека: двое умерли (один человек на месте ДТП и еще один в больнице), а третье лицо находится в тяжелом состоянии.

В микроавтобусе находилось около 10 пассажиров, никто из них не нуждался в госпитализации.

Сама телеведущая не пострадала и после аварии уехала на другом автомобиле в аэропорт.

Водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, рассказал, что взял троих пассажиров – двух женщин и одного мужчину и направился в аэропорт. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, врезался в Volkswagen, после чего Mercedes отбросило в автобус МАЗ.

Собчак вместе с ассистенткой отказались от медицинской помощи и поспешили в аэропорт на другом такси.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по факту аварии открыто уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека. В ведомстве официально сообщали об одном погибшем и двух госпитализированных.

Стоит отметить, что Ксения Собчак довольно долго не комментировала ДТП. На следующий день после аварии в ее Instagram-аккаунте появился пост-размышление о правилах для счастья, что удивило фолловеров ведущей.

Однако недавно комментарий таки появился в Telegram-канале и Instagram Собчак.

Телеведущая сообщила, что у нее после ДТП диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы. Сейчас Собчак находится дома.

– Я в ужасе и в шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными, — написала она.

Собчак уверяет, что не подгоняла водителя, а во время поездки в аэропорт общалась по рабочим вопросам в Zoom, и есть соответствующая запись.

– Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение, — рассказала Собчак.

Она добавила, что пост в Instagram, который вызвал удивление пользователей, вышел по ошибке.

Недавно в ДТП в Швеции погиб художник и карикатурист Ларс Вилкс, который рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Ему было 75 лет.

Источник: Дождь, Telegram-канал 112, Telegram-канал Baza, Telegram-канал Ксении Собчак, Instagram Ксении Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак