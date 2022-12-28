Фильм Аватар: Путь воды смог собрать более $1 млрд всего за 12 дней проката. Продолжение легендарной картины от Джеймса Кэмерона приближается к рекорду по выручке.

Известно, что новую часть франшизы фанаты ждали с 2009 года — 13 лет. И вот, 16 декабря она появилась в кинотеатрах.

История о невероятной судьбе целого народа смогла обойти фильм Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия и стать третьим самым кассовым фильмом года. На втором и первом месте Топ ган: Маверик и Мир Юрского периода: Господство.

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Для сравнения, картине с Томом Крузом понадобился 31 день, чтобы преодолеть отметку в $1 млрд, а Миру Юрского периода — более 4 месяцев.

Правда, на картину Кэмерона ушло и рекордно много средств — производство обошлось от $350 до $460 млн. Сам режиссер считает, что Аватар: Путь воды должен собрать как минимум $2 млрд, чтобы окупиться.

Напомним, что первый фильм собрал $2,97 млрд. Превзойти этот показатель продолжение не сможет — аналитики утверждают, что на это повлияет пандемия.

2023 год для киноиндустрии также обещает быть интересным. Зрители смогут узнать продолжение истории Джона Уика, а также финал франшизы Форсажа с Домиником Торетто. Ознакомиться с перечнем самых ожидаемых фильмов 2023 года можно на Фактах ICTV.