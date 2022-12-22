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Про українських дітей у прифронтовій зоні: фільм Будинок зі скалок увійшов до шортліста Оскара 2023

22 Грудня 2022, 12:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
статуетка Оскар
Джерело: Depositphotos

Фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України увійшов у шортліст Оскара 2023. Відомо, що картину створювали одразу чотири країни – Україна, Данія, Швеція та Фінляндія.

Документальний фільм розповість глядачам про дітей із проблемних сімей Донбасу – вони живуть у дитячому будинку, який розташований у прифронтовій зоні.

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Повний перелік претендентів на престижну кінопремію озвучать вже на початку 2023 року.

Так, зараз перелік картин виглядає так:

  • Велика Британія – All That Breathes
  • США – All the Beauty and the Bloodshed
  • США – Bad Axe
  • В’єтнам – Children of the Mist
  • США – Descendant
  • США, Канада – Fire of Love
  • США, Канада – Hallelujah: Leonard Cohen, Journey, Song
  • Китай – Hidden Letters
  • Україна, Данія, Швеція, Фінляндія – A House Made of Splinters
  • США – The Janes
  • США – Last Flight Home
  • Німеччина – Moonage Daydream
  • США – Navalny
  • США – Retrograde
  • США, Великобританія, Бразилія, Данія – The Territory

Нагадаємо, у 2023 році для Оскара змінили правила. Так, уже наступного року буде озвучено переможців усіх 23 категорій. Нагадаємо, цьогоріч з нагородження прибрали 8 категорій. На тлі цього публіка висловила своє незадоволення, і кіноакадемія вирішила повернути все як було.

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