Фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України увійшов у шортліст Оскара 2023. Відомо, що картину створювали одразу чотири країни – Україна, Данія, Швеція та Фінляндія.

Документальний фільм розповість глядачам про дітей із проблемних сімей Донбасу – вони живуть у дитячому будинку, який розташований у прифронтовій зоні.

Зараз дивляться

Повний перелік претендентів на престижну кінопремію озвучать вже на початку 2023 року.

Так, зараз перелік картин виглядає так:

Велика Британія – All That Breathes

США – All the Beauty and the Bloodshed

США – Bad Axe

В’єтнам – Children of the Mist

США – Descendant

США, Канада – Fire of Love

США, Канада – Hallelujah: Leonard Cohen, Journey, Song

Китай – Hidden Letters

Україна, Данія, Швеція, Фінляндія – A House Made of Splinters

США – The Janes

США – Last Flight Home

Німеччина – Moonage Daydream

США – Navalny

США – Retrograde

США, Великобританія, Бразилія, Данія – The Territory

Нагадаємо, у 2023 році для Оскара змінили правила. Так, уже наступного року буде озвучено переможців усіх 23 категорій. Нагадаємо, цьогоріч з нагородження прибрали 8 категорій. На тлі цього публіка висловила своє незадоволення, і кіноакадемія вирішила повернути все як було.