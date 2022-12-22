Фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України увійшов у шортліст Оскара 2023. Відомо, що картину створювали одразу чотири країни – Україна, Данія, Швеція та Фінляндія.
Документальний фільм розповість глядачам про дітей із проблемних сімей Донбасу – вони живуть у дитячому будинку, який розташований у прифронтовій зоні.
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Повний перелік претендентів на престижну кінопремію озвучать вже на початку 2023 року.
Так, зараз перелік картин виглядає так:
- Велика Британія – All That Breathes
- США – All the Beauty and the Bloodshed
- США – Bad Axe
- В’єтнам – Children of the Mist
- США – Descendant
- США, Канада – Fire of Love
- США, Канада – Hallelujah: Leonard Cohen, Journey, Song
- Китай – Hidden Letters
- Україна, Данія, Швеція, Фінляндія – A House Made of Splinters
- США – The Janes
- США – Last Flight Home
- Німеччина – Moonage Daydream
- США – Navalny
- США – Retrograde
- США, Великобританія, Бразилія, Данія – The Territory
Нагадаємо, у 2023 році для Оскара змінили правила. Так, уже наступного року буде озвучено переможців усіх 23 категорій. Нагадаємо, цьогоріч з нагородження прибрали 8 категорій. На тлі цього публіка висловила своє незадоволення, і кіноакадемія вирішила повернути все як було.