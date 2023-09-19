Співак Артем Пивоваров зупинив свій виступ через сльози юного шанувальника. Це сталося під час виконання композиції Говори, що була улюбленою піснею близької людини хлопчика, яку він втратив.

Артист розчулено присів біля малого та звернувся до нього зі словами підтримки.

– Найголовніше, що ця людина, про яку ти памʼятаєш, залишила найгарніші думки про себе. Це важливо. Якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, скоріш за все, вона була особливою і робила особливі речі в своєму житті.

Артем Пивоваров додав, що розуміє почуття хлопчика, та відзначив силу його характеру.

– Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватись в людях, можливо, в своїх думках також. Але ці речі роблять нас сильнішими, – запевнив шанувальника співак.

Цей момент зворушив підписників співака, в тому числі і зіркових. Маша Єфросиніна прокоментувала цей відео емодзі у вигляді розбитого серця. Шанувальники творчості Пивоварова поділилися власними історіями та почуттями. Зараз дивляться Я так само проплакала під пісню Говори і не тільки на концерті в Житомирі, згадуючи свого чоловіка Максима, який боронив нашу волю. У Артема сильні пісні, які дають можливість проявити та прожити свій власний біль і свої емоції.

Війна й в мене забрала близьку мені людину – зведеного мого братика. Ми з ним одного віку, йому зараз було б 24 роки.

Ваші слова, Артеме, – це дуже сильна підтримка кожній дитині, хто втратив. Дуже багато емоцій, ви – сила!

Фото: Артем Пивоваров