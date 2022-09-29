Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер спровоцировал громкий скандал после посещения концлагеря в Освенциме. В книге отзывов бывший губернатор Калифорнии оставил цитату из фильма Терминатор.

Речь идет о фразе I’ll be back (Я еще вернусь), которая принадлежит популярному герою из франшизы боевика.

После этой записки, опубликованной музеем Аушвиц-Биркенау в соцсетях, на актера обрушилась волна критики — многие посчитали заявления неуместными и двусмысленными.

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Сам актер пока не прокомментировал свой поступок и не реагирует на критику со стороны общества.

Примечательно, что сам Шварценеггер совсем недавно получил награду за борьбу с ненавистью и удостоился премии Фонда Еврейского центра в Освенциме. Известно, что во время вручения награды 75-летний актер повторял, что поможет организации покончить с ненавистью.

Ранее культурист и бывший губернатор также комментировал войну, которую развязала Россия на территории Украины. Шварценеггер раскритиковал Европу за поставки топлива из РФ, и призвал мир как можно скорее закончить войну. Актер также обращался и к россиянам, записав соответствующее видео. Он говорил о необходимости прекращения войны, в которой гибнут мирные украинцы и разрушаются целые города.