Українська співачка Анжеліка Рудницька потрапила в скандал через Євробачення 2023. Артистка образила коментатора шоу Щоденники Євробачення 2023, назвавши травесті-діву Монро трансвеститом.

– Щоденники Євробачення сьогодні коментували трансвестит і телевізійний ватник, – заявила Анжеліка у Facebook.

Телеведуча та акторка Монро вже відреагувала на гучний коментар Рудницької, через що скасувала запланований ефір.

Реакція суспільства

На слова Анжеліки про “трансвестита” відреагувала не тільки Монро, а й суспільство – співачку розкритикували за її слова в коментарях:

Соромно за вашу поведінку.

Я не розумію, чому не можна було написати Морно та ім’я другої людини.

Анжело, розум із роками до вас не прийшов, тільки забуття.

Яка гидота й ницість. Образити людину і сховатися в кущі.

Через деякий час і реакцію мережі, Рудницька видалила публікацію про трансвестита і ватника, і докладніше описала свою позицію. Артистка готова вибачитися за свої слова, але й чекає вибачень від тих, хто вилив океан ла*на на неї.

– Чи вкладала я в це слово негативну конотацію? Ні. Чи намагалася когось принизити або образити? Ні. Чи ховаюся я від когось? Ні. Я готова вибачитися за слова, і вислухати вибачення від тих, хто публікує паскудства щодо мене. Толерантність – поняття не однобоке, – заявила Анжеліка.

Реакція Монро

Уже після образ Монро вирішила прокоментувати ситуацію. Вона подякувала всім за підтримку і розписала, що не так із двома публікаціями Рудницької. Ведуча зізналася, що слова Анжеліки її зачепили, оскільки знає її особисто і знає про її внесок у розвиток музики в країні.

Наприклад, травесті-діва заявила, що слово трансвестит у 2023 році має образливий характер. Тим більше, Рудницька його поставила поруч зі словом ватник. Також Монро не вірить, що Анжеліка просто помилилася.

– Хитренька пані Анжеліка, зрозумівши, що зашкварилася, розігрує типову карту скривдженої – ой я необачно помилилася, і звісно ж волає про толерантність. Нешановна Анжеліка, через таких, як ви, наше суспільство досі буллить, хейтить, ображає, ненавидить і знищує не таких, як ви, – заявила Монро.

Загалом Монро не оцінила слова Анжеліки, і також не повірила в те, що кривдниця швидко змінила свою думку.

Це вже не перший скандал навколо Євробачення 2023. Приміром, раніше представницю Швеції Loreen звинуватили в плагіаті через пісню, яка нагадує роботу українки Міки Ньютон В полоні.