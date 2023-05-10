Украинская певица Анжелика Рудницкая попала в скандал из-за Евровидения 2023. Артистка оскорбила комментатора шоу Дневники Евровидения 2023, назвав травести-диву Монро трансвеститом.

— Дневники Евровидения сегодня коментировали трансвестит и телевизионный ватник, — заявила Анжелика в Facebook.

Телеведущая и актриса Монро уже отреагировала на громкий комментарий Рудницкой, из-за чего отменила запланированный эфир.

Реакция общества

На слова Анжелики о “трансвестите” отреагировала не только Монро, но и общество — певицу раскритиковали за ее слова в комментариях:

Стыдно за ваше поведение.

Я не понимаю, почему нельзя было написать Морно и имя второго человека.

Анжела, разум с годами к вам не пришел, только забвение.

Какая мерзость и низость. Оскорбить человека и спрятаться в кусты.

Спустя время и реакцию сети, Рудницкая удалила публикацию о трансвестите и ватнике, и подробнее описала свою позицию. Артистка готова извиниться за свои слова, но и ждет извинений от тех, кто вылил океан де**ма на нее.

— Вкладывала ли я в это слово негативную коннотацию? Нет. Пыталась ли кого-то унизить или оскорбить? Нет. Прячусь ли я от кого-то? Нет. Я готова извиниться за слова, и выслушать извинения от тех, кт публикует паскудства касательно меня. Толерантность — понятие не однобокое, — заявила Анжелика.

Реакция Монро

Уже после оскорблений Монро решила прокомментировать ситуацию. Она поблагодарила всех за поддержку и расписала, что не так с двумя публикациями Рудницкой. Ведущая призналась, что слова Анжелики ее задели, поскольку знает ее лично и в курсе ее вклада в развитие музыки в стране.

К примеру, травести-дива заявила, что слово трансвестит в 2023 году имеет оскорбительный характер. Тем более, Рудницкая его поставила рядом со словом ватник. Также Монро не верит, что Анжелика просто ошиблась.

— Хитренькая госпожа Анжелика, поняв что зашкварилась, разыгрывает типичную карту обиженки — ой я опрометчиво ошиблась, и конечно же взывает о толерантности. Неуважаемая Анжелика, из-за таких как вы, наше общество до сих пор буллит, хейтит, оскорбляет, ненавидит и уничтожает не таких, как вы, — заявила Монро.

В целом Монро не оценила слова Анжелики, и также не поверила в то, что обидчица быстро изменила свое мнение.

Это уже не первый скандал вокруг Евровидения 2023. К примеру, ранее представительницу Швеции Loreen обвинили в плагиате из-за песни, которая напоминает работу украинки Мики Ньютон В плену.