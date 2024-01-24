Організатори американської сатиричної кінопремії Золота малина опублікували список найгірших фільмів, акторів та режисерів 2024 року.

Лідером за кількістю номінацій став бойовик Нестримні 4, він може отримати аж сім антинагород. Стрічки Екзорцист: Вірянин та Вінні-Пух: Кров і мед представлені у п’яти категоріях.

Повний список номінантів оприлюднили на офіційному сайті премії. Переможців 44-ї премії Золота малина оголосять у суботу, 9 березня.

Зараз дивляться

Номінанти на Золоту малину 2024

Найгірший фільм:

Екзорцист: Вірянин

Нестримні 4

Мег 2: Западина

Шазам! Лють богів

Вінні-Пух: Кров і мед

Найгірший актор:

Рассел Кроу (Екзорцист Ватикану)

Він Дизель (Форсаж 10)

Кріс Еванс (Примарні)

Джейсон Стейтем (Мег 2: Западина)

Джон Войт (Милосердя)

Найгірша акторка:

Ана де Армас (Примарні)

Дженніфер Лопес (Мати)

Хелен Міррен (Шазам! Лють богів)

Меган Фокс (Джонні та Клайд)

Сальма Хайєк (Супер Майк: Останній танець)

Найгірша акторка другого плану:

Кім Кетролл (Татусів уїкенд)

Бай Лін (Джонні і Клайд)

Люсі Лью (Шазам! Лють богів)

Мері Стюарт Мастерсон (П’ять ночей у Фредді)

Меган Фокс (Нестримні 4)

Найгірший актор другого плану:

Мел Гібсон (Заручник часу)

Майкл Дуглас (Людина-мураха і Оса: Квантоманія)

Білл Мюррей (Людина-мураха і Оса: Квантоманія)

Франко Неро (Екзорцист Ватикану)

Сильвестр Сталлоне (Нестримні 4)

Найгірший ремейк або сиквел фільму:

Людина-мураха і Оса: Квантоманія

Екзорцист: Вірянин

Нестримні 4

Індіана Джонс та колесо долі

Вінні-Пух: Кров і мед

Найгірший режисер:

Скотт Во (Нестримні 4)

Девід Гордон Грін (Екзорцист: Вірянин)

Пейтон Рід (Людина-мураха і Оса: Квантоманія)

Бен Вітлі (Мег 2: Западина)

Рис Фрейк-Уотерфілд (Вінні-Пух: Кров і мед)

Найгірший сценарій:

Вінні-Пух: Кров і мед

Екзорцист: Вірянин

Індіана Джонс та колесо долі

Нестримні 4

Шазам! Лють богів

Нагадаємо, що 23 січня оголосили повний список номінантів на премію Оскар 2024. За перемогу у категорії Найкращий документальний фільм боротиметься стрічка 20 днів у Маріуполі українського фотографа та журналіста Мстислава Чернова.