Организаторы американской сатирической кинопремии Золотая малина опубликовали список худших фильмов, актеров и режиссеров 2024 года.

Лидером по количеству номинаций стал боевик Неудержимые 4, он может получить аж семь антинаград. Ленты Изгоняющий дьявола: Верующий и Винни-Пух: Кровь и мед представлены в пяти категориях.

Полный список номинантов обнародовали на официальном сайте премии. Победителей 44-й премии Золотая малина объявят в субботу, 9 марта.

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Номинанты на Золотую малину 2024

Худший фильм:

Изгоняющий дьявола: Верующий

Неудержимые 4

Мег 2: Бездна

Шазам! Ярость богов

Винни-Пух: Кровь и мед

Худший актер:

Рассел Кроу (Экзорцист Ватикана)

Вин Дизель (Форсаж 10)

Крис Эванс (Без ответа)

Джейсон Стэйтем (Мег 2: Бездна)

Джон Уайт (Милосердие)

Худшая актриса:

Ана де Армас (Без ответа)

Дженнифер Лопес (Мать)

Хелен Миррен (Шазам! Ярость богов)

Меган Фокс (Джонни и Клайд)

Сальма Хайек (Супер Майк: Последний танец)

Худшая актриса второго плана:

Ким Кэтролл (Уикенд с батей)

Бай Лин (Джонни и Клайд)

Люси Лью (Шазам! Ярость богов)

Мэри Стюарт Мастерсон (Пять ночей у Фредди)

Меган Фокс (Неудержимые 4)

Худший актер второго плана:

Мел Гибсон (Время расплаты)

Майкл Дуглас (Человек-муравей и Оса: Квантомания)

Билл Мюррей (Человек-муравей и Оса: Квантомания)

Франко Неро (Экзорцист Ватикана)

Сильвестр Сталлоне (Неудержимые 4)

Худший ремейк или сиквел фильма:

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Изгоняющий дьявола: Верующий

Неудержимые 4

Индиана Джонс и колесо судьбы

Винни-Пух: Кровь и мед

Худший режиссер:

Скотт Во (Неудержимые 4)

Дэвид Гордон Грин (Изгоняющий дьявола: Верующий)

Пейтон Рид (Человек-муравей и Оса: Квантомания)

Бен Уитли (Мег 2: Бездна)

Рис Фрейк-Уотерфилд (Винни-Пух: Кровь и мед)

Худший сценарий:

Винни-Пух: Кровь и мед

Изгоняющий дьявола: Верующий

Индиана Джонс и колесо судьбы

Неудержимые 4

Шазам! Ярость богов

Напомним, что 23 января объявили полный список номинантов на премию Оскар 2024. За победу в категории Лучший документальный фильм будет бороться лента 20 дней в Мариуполе украинского фотографа и журналиста Мстислава Чернова.