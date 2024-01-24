Организаторы американской сатирической кинопремии Золотая малина опубликовали список худших фильмов, актеров и режиссеров 2024 года.
Лидером по количеству номинаций стал боевик Неудержимые 4, он может получить аж семь антинаград. Ленты Изгоняющий дьявола: Верующий и Винни-Пух: Кровь и мед представлены в пяти категориях.
Полный список номинантов обнародовали на официальном сайте премии. Победителей 44-й премии Золотая малина объявят в субботу, 9 марта.
Номинанты на Золотую малину 2024
Худший фильм:
- Изгоняющий дьявола: Верующий
- Неудержимые 4
- Мег 2: Бездна
- Шазам! Ярость богов
- Винни-Пух: Кровь и мед
Худший актер:
- Рассел Кроу (Экзорцист Ватикана)
- Вин Дизель (Форсаж 10)
- Крис Эванс (Без ответа)
- Джейсон Стэйтем (Мег 2: Бездна)
- Джон Уайт (Милосердие)
Худшая актриса:
- Ана де Армас (Без ответа)
- Дженнифер Лопес (Мать)
- Хелен Миррен (Шазам! Ярость богов)
- Меган Фокс (Джонни и Клайд)
- Сальма Хайек (Супер Майк: Последний танец)
Худшая актриса второго плана:
- Ким Кэтролл (Уикенд с батей)
- Бай Лин (Джонни и Клайд)
- Люси Лью (Шазам! Ярость богов)
- Мэри Стюарт Мастерсон (Пять ночей у Фредди)
- Меган Фокс (Неудержимые 4)
Худший актер второго плана:
- Мел Гибсон (Время расплаты)
- Майкл Дуглас (Человек-муравей и Оса: Квантомания)
- Билл Мюррей (Человек-муравей и Оса: Квантомания)
- Франко Неро (Экзорцист Ватикана)
- Сильвестр Сталлоне (Неудержимые 4)
Худший ремейк или сиквел фильма:
- Человек-муравей и Оса: Квантомания
- Изгоняющий дьявола: Верующий
- Неудержимые 4
- Индиана Джонс и колесо судьбы
- Винни-Пух: Кровь и мед
Худший режиссер:
- Скотт Во (Неудержимые 4)
- Дэвид Гордон Грин (Изгоняющий дьявола: Верующий)
- Пейтон Рид (Человек-муравей и Оса: Квантомания)
- Бен Уитли (Мег 2: Бездна)
- Рис Фрейк-Уотерфилд (Винни-Пух: Кровь и мед)
Худший сценарий:
- Винни-Пух: Кровь и мед
- Изгоняющий дьявола: Верующий
- Индиана Джонс и колесо судьбы
- Неудержимые 4
- Шазам! Ярость богов
Напомним, что 23 января объявили полный список номинантов на премию Оскар 2024. За победу в категории Лучший документальный фильм будет бороться лента 20 дней в Мариуполе украинского фотографа и журналиста Мстислава Чернова.