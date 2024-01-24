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Антипремия Золотая малина объявила худшие фильмы 2024 года: список номинантов

24 января 2024, 13:44
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Золота малина логотип
Источник: Depositphotos

Организаторы американской сатирической кинопремии Золотая малина опубликовали список худших фильмов, актеров и режиссеров 2024 года.

Лидером по количеству номинаций стал боевик Неудержимые 4, он может получить аж семь антинаград. Ленты Изгоняющий дьявола: Верующий и Винни-Пух: Кровь и мед представлены в пяти категориях.

Полный список номинантов обнародовали на официальном сайте премии. Победителей 44-й премии Золотая малина объявят в субботу, 9 марта.

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Номинанты на Золотую малину 2024

Худший фильм:

  • Изгоняющий дьявола: Верующий
  • Неудержимые 4
  • Мег 2: Бездна
  • Шазам! Ярость богов
  • Винни-Пух: Кровь и мед

Худший актер:

  • Рассел Кроу (Экзорцист Ватикана)
  • Вин Дизель (Форсаж 10)
  • Крис Эванс (Без ответа)
  • Джейсон Стэйтем (Мег 2: Бездна)
  • Джон Уайт (Милосердие)

Худшая актриса:

  • Ана де Армас (Без ответа)
  • Дженнифер Лопес (Мать)
  • Хелен Миррен (Шазам! Ярость богов)
  • Меган Фокс (Джонни и Клайд)
  • Сальма Хайек (Супер Майк: Последний танец)

Худшая актриса второго плана:

  • Ким Кэтролл (Уикенд с батей)
  • Бай Лин (Джонни и Клайд)
  • Люси Лью (Шазам! Ярость богов)
  • Мэри Стюарт Мастерсон (Пять ночей у Фредди)
  • Меган Фокс (Неудержимые 4)

Худший актер второго плана:

  • Мел Гибсон (Время расплаты)
  • Майкл Дуглас (Человек-муравей и Оса: Квантомания)
  • Билл Мюррей (Человек-муравей и Оса: Квантомания)
  • Франко Неро (Экзорцист Ватикана)
  • Сильвестр Сталлоне (Неудержимые 4)

Худший ремейк или сиквел фильма:

  • Человек-муравей и Оса: Квантомания
  • Изгоняющий дьявола: Верующий
  • Неудержимые 4
  • Индиана Джонс и колесо судьбы
  • Винни-Пух: Кровь и мед

Худший режиссер:

  • Скотт Во (Неудержимые 4)
  • Дэвид Гордон Грин (Изгоняющий дьявола: Верующий)
  • Пейтон Рид (Человек-муравей и Оса: Квантомания)
  • Бен Уитли (Мег 2: Бездна)
  • Рис Фрейк-Уотерфилд (Винни-Пух: Кровь и мед)

Худший сценарий:

  • Винни-Пух: Кровь и мед
  • Изгоняющий дьявола: Верующий
  • Индиана Джонс и колесо судьбы
  • Неудержимые 4
  • Шазам! Ярость богов

Напомним, что 23 января объявили полный список номинантов на премию Оскар 2024. За победу в категории Лучший документальный фильм будет бороться лента 20 дней в Мариуполе украинского фотографа и журналиста Мстислава Чернова.

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