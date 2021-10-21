Популярна співачка Анна Сєдокова зізналася, що у вісім років її намагався зґвалтувати мамин залицяльник.

Він приходив до Анни в кімнату, а вона боялася подати звук або поскаржитися мамі.

– Мене сварив тільки мамин залицяльник, який, коли мені було вісім років, намагався мене зґвалтувати і приходив вночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить, – згадала Сєдокова.

Варто зауважити, що рідний батько зірки помер від серцевого нападу, коли Анні було 22 роки. Співачка не спілкувалася з ним, оскільки батьки розлучилися.

– Все, що я пам’ятаю, як ми сховалися в під’їзді, і мама виглядала тата, який повинен був проходити повз. Коли вона його побачила, то сильно почала мене трясти і кричати: “Плач! Плач і біжи до тата, говори йому повернутися! “Я побігла, але тато не повернувся, – розповіла співачка.

Після цього батько Анни писав їй двічі. Спочатку він попросив повернути його відеокамеру, а потім – спитав ім’я онуків.

Сєдокова зізналася, що вперше за 38 років почала сумувати за батьком.

Зараз Анна Сєдокова перебуває у шлюбі з баскетболістом Янісом Тіммою. Зірка виховує трьох дітей від попередніх шлюбів: Моніку, Гектора та Аліну.

Фото: Анна Сєдокова