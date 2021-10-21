Популярная певица Анна Седокова призналась, что в восемь лет ее пытался изнасиловать мамин ухажер.

Он приходил к Анне в комнату, а она боялась подать звук или пожаловаться маме.

— Меня ругал только мамин ухажер, который, когда мне было восемь лет, пытался меня изнасиловать и приходил ночью с маминой комнаты ко мне. А я боялась подать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает, — вспомнила Седокова.

Стоит заметить, что родной отец звезды умер от сердечного приступа, когда Анне было 22 года. Певица не общалась с ним, поскольку родители развелись.

— Все, что я помню, как мы спрятались в подъезде, и мама высматривала папу, который должен был проходить мимо. Когда она его увидела, то сильно начала меня трясти и кричать: “Плачь! Плачь и беги к папе, говори ему вернуться!” Я побежала, но папа не вернулся, — рассказала певица.

После этого отец Анны писал ей дважды. Сначала он попросил вернуть его видеокамеру, а затем — спросил имя внуков.

Седокова призналась, что впервые за 38 лет начала скучать по отцу.

Сейчас Анна Седокова находится в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда воспитывает троих детей от предыдущих браков: Монику, Гектора и Алину.

Фото: Анна Седокова