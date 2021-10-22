Із 25 жовтня о 21.30 на телеканалі ICTV стартує показ фінальних серій шостого сезону детективного серіалу Пес.

За результатами телепереглядів це один із найуспішніших серіалів на телебаченні, оскільки його в Україні дивиться кожен третій глядач.

Актор серіалу Андрій Самінін, виконавець ролі розважливого слідчого Олексія Леонідова, розповів, які інтриги має новий сезон, як знімають серіал, а ще поділився подробицями свого життя за кадром.

– Андрію, пам’ятаєте, як отримали роль, що стала знаковою у вашій кар’єрі?

– Пройшов проби, як і всі актори. Я був одним із перших кандидатів на роль. Не знаю, як довго тривав відбір і чи “змагався” я з кимось, але в мене не було страху чи хвилювання, що не пройду кастинг. А незабаром мені зателефонували і сказали, що я затверджений. Більше мені і не хотілося нічого знати. Далі були фотопроби з Нікітою Панфіловим, потім із вівчаркою. Склеїти Пса таким, яким його зараз бачить глядач, було непросто – було багато проб, варіантів і сумнівів, але в підсумку всі опинилися на своїх місцях.

– У фінальних серіях глядач очікує чогось непередбачуваного. Кардинальні зміни чекати чи все буде в стилі “старого” Пса?

– Сезони, як і серії, повинні бути в чомусь рідними між собою. Бо глядач звикає до персонажів, як до членів сім’ї, тому не можна кардинально все змінювати. Це як зміни в рідних людях – із ними ми не дуже миримося. Але дещо в сюжетних лініях зміниться. Зараз сценарій пишеться більше динамічним, оскільки сучасний глядач вже не може дивитися повільні історії. Усі чекають чогось “гострого”, що ми й покажемо в нових серіях.

– Усі на майданчику страждали від укусів Мухтара. Як склалися ваші стосунки з Псом?

– За роки зйомок я навчився правильно поводитися біля Пса. А взагалі, Мухтар, який грає Пса з четвертого сезону, жодного разу мене не кусав. Раніше, коли ми тільки починали роботу, раз було таке. Тоді Граф, перший наш Пес, вхопив мене за м’яке місце ззаду. Але я на нього нітрохи не ображався, бо це сталося з моєї вини. Я йому завадив виконати завдання й побіг попереду нього. Ось він мене й трохи відсунув убік (сміється).

– Серіал Пес часто знімали на вулицях. Чи не заважали фанати роботі?

– Звичайно, коли знімали на вулицях міста, люди часто підходили подивитися. Але це не заважало роботі, адже для того і працює актор. Будь-яка професія дана людині, щоб зробити її потрібною. Ми інколи навіть пропонуємо перехожим знятися в серіалі, в масових сценах, чи зіграти в якихось епізодах, наприклад.

– А в житті популярність не заважає?

– У нас до такого не доходить, як у голлівудських зірок, яким часто доводиться ховатися, щоб обійти камери й натовпи шанувальників. Мені приємно, що мене впізнають на вулицях, в магазинах часто бачу звернені на себе погляди. В якихось установах іноді популярність навіть допомагає прискорити якісь процеси (сміється).

– Дружина не ревнує до шанувальниць?

– Ні, навпаки. Вона розуміє мою професію, адже сама акторка. Мою дружину, Лесю Самаєву, навіть більше ніж мене впізнають. Я дуже радий, що вона теж реалізована в професії людина. У нас, так би мовити, виходить подвійний удар – коли ми разом граємо у театрі в спектаклі, то публіка реагує вдвічі сильніше.

– Ви самі дивитеся серіал Пес?

– Стрічки за своєї участі дивлюся тільки з “педагогічною” метою. Щоб зрозуміти, де правильно зроблено, що працює, а що ні. Пса дивлюся, як доведеться – коли сезон вже завершено, переглядаю деякі моменти. Іноді можу половину вихідного дня присвятити перегляду серіалу в інтернеті й помилуватися роботою своїх партнерів (сміється). По телевізору не завжди вдається дивитися. Але в мене батьки дивляться Пса, і вони мені завжди говорять, що потрібно змінити, або, навпаки, що було добре.

Фото: Леся Самаєва, Ольга Суботінас, прес-служба ICTV