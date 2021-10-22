С 25 октября в 21.30 на телеканале ICTV стартует показ финальных серий шестого сезона детективного сериала Пес.

По результатам телепросмотров это один из самых успешных сериалов на телевидении, поскольку его в Украине смотрит каждый третий зритель.

Актер сериала Андрей Саминин, исполнитель роли расчетливого следователя Алексея Леонидова, рассказал об интригах нового сезона, как снимают сериал, а еще поделился подробностями своей жизни за кадром.

– Андрей, помните, как получили роль, ставшую знаковой в вашей карьере?

– Прошел пробы, как и все актеры. Я был одним из первых кандидатов на роль. Не знаю, как долго длился отбор и “соревновался” ли я с кем-то, но у меня не было страха или волнения, что не пройду кастинг. А вскоре мне позвонили и сказали, что я утвержден. Больше мне и не хотелось ничего знать. Дальше были фотопробы с Никитой Панфиловым, потом с овчаркой. Склеить Пса таким, каким его сейчас видит зритель, было непросто – было много проб, вариантов и сомнений, но в итоге все оказались на своих местах.

– В финальных сериях зритель ожидает чего-то непредсказуемого. Кардинальные перемены ждать или все будет в стиле “старого” Пса?

– Сезоны, как и серии, должны быть в чем-то родными между собой. Потому что зритель привыкает к персонажам, как к членам семьи, поэтому нельзя кардинально все менять. Это как перемены в родных людях – с ними мы не очень миримся. Но кое-что в сюжетных линиях изменится. Сейчас сценарий пишется более динамичным, поскольку современный зритель уже не может смотреть медленные истории. Все ждут чего-то “острого”, что мы и покажем в новых сериях.

– Все на площадке страдали от укусов Мухтара. Как сложились ваши отношения с Псом?

– За годы съемок я научился правильно вести себя возле Пса. А вообще, Мухтар, играющий Пса с четвертого сезона, ни разу меня не кусал. Раньше, когда мы только начинали работу, раз было такое. Тогда Граф, первый наш Пес, ухватил меня за мягкое место сзади. Но я на него ничуть не обижался, потому что это произошло по моей вине. Я ему помешал выполнить задание и побежал впереди него. Вот он меня и чуть-чуть отодвинул в сторону (смеется).

– Сериал Пес часто снимали на улицах. Не мешали фанаты работе?

– Конечно, когда снимали на улицах города, люди часто подходили посмотреть. Но это не мешало работе, ведь для того и работает актер. Любая профессия дана человеку, чтобы сделать ее нужной. Иногда мы даже предлагаем прохожим сняться в сериале, в массовых сценах, или сыграть в каких-то эпизодах, например.

– А в жизни популярность не мешает?

– У нас до такого не доходит, как у голливудских звезд, которым часто приходится прятаться, чтобы обойти камеры и толпы поклонников. Мне приятно, что меня узнают на улицах, в магазинах часто вижу обращенные на себя взгляды. В каких-то учреждениях иногда популярность даже помогает ускорить какие-то процессы (смеется).

– Жена не ревнует к поклонницам?

– Нет, наоборот. Она понимает особенности моей профессии, ведь сама актриса. Мою жену, Лесю Самаеву, даже больше чем меня узнают. Я очень рад, что она тоже реализована в профессии человек. У нас, так сказать, получается двойной удар – когда мы вместе играем в театре в спектакле, то публика реагирует вдвое сильнее.

– Вы сами смотрите сериал Пес?

– Ленты с моим участием смотрю только с” педагогической ” целью. Чтобы понять, где правильно сделано, что работает, а что нет. Пса смотрю, когда придется – когда сезон уже завершен, просматриваю некоторые моменты. Иногда могу половину выходного дня посвятить просмотру сериала в интернете и полюбоваться работой своих партнеров (смеется). По телевизору не всегда удается смотреть. Но у меня родители смотрят Пса, и они мне всегда говорят, что нужно изменить, или, наоборот, что было хорошо.

Фото: Леся Самаева, Ольга Суботинас, пресс-служба ICTV